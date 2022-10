Hockey: Verviers se rassure et poursuit son objectif de rester dans le top 8

En recevant le dernier et après le match fou du week-end précédent, le Royal Hockey Club Verviers avait pour mission de se rassurer. Et c’est ce qu’il a fait, grâce à une nette victoire (5-0) contre le Sukkelweg. Et ce sont cinq buteurs différents qui ont alimenté le marquoir. "C’était un bon match dans l’ensemble, en produisant un jeu rapide vers l’avant, fait remarquer le manager de l’équipe, Damien Leruth. On s’est laissé un peu endormir et tant que ce n’était que 2-0, il y avait toujours le spectre du scénario de la semaine passée. Puis les 3-0 et 4-0 sont tombés et le match était plié", poursuit-il.