Suite au réel engouement autour de ce rendez-vous 100% foot féminin dans les colonnes de l’Avenir Verviers, nous avons décidé de vous offrir le résumé vidéo de l’affiche du week-end: l’affrontement entre les dames de Herve (en tête de la P2B avec 24 points en 8 matches joués)) et Xhoffraix (3es avec 16 points en 7 matches). Un article en accès totalement gratuit, profitez-en pour le partager :-)

Ah oui: les Fromagères l’ont emporté 2-0 grâce au doublé de Julie Delhez. Mais il n’y a pas que les buts à (re)voir sur cette vidéo…

Ce prochain week-end, Herve se rend à Trooz, pendant que Xhoffraix recevra La Calamine B.

La vidéo: Herve – Xhoffraix (P2B dames)

