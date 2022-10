Après le triste 5-1 au Cercle de Bruges, les Van Genechten, Nuhu, Christie-Davies, Wakaso et Alloh (ce dernier n’était même pas sur le banc) cédaient leur place à Paeshuyse, Bitumazala (première titularisation du Parisien), Magnée, N’Dri et Prevljak, de retour en pointe.

Sans réelle surprise, les indéboulonnables Australiens Jeggo et Davidson étaient maintenus dans le onze… Pas de chance, c’est justement l’Océanien James Davidson qui se loupait sur le premier but du match. Un corner louvaniste repris de la tête par Gonzalez, qui passait trop facilement devant Davidson pour faire 0-1.

Refroidi, le stade retrouvait un peu de chaleur quand N’Dri, côté droit, enchaînait un joli dribble puis centre-tir qui parvenait à l’opportuniste et besogneux Charles-Cook au deuxième poteau.

"Un bon point à conserver", se disait-on alors en tribune. Il n’en fut rien… Quelques secondes seulement après l’égalisation des Pandas, Paeshuyse touchait le ballon de la main bien malgré lui (il était dos à la balle) mais l’arbitre Bram Van Driessche n’hésitait pas. Penalty et conversion par le même Gonzalez pour le 1-2.

Signe que la mentalité était meilleure ce mardi soir: les Noir et Blanc n’ont pas abdiqué et, sur une balle négociée par N’Dri, Pletinckx touchait à son tour le ballon des doigts. Penalty et 2-2, juste avant le retour au vestiaire, via Stef Peeters.

Peno loupé, transversale, et but(s) !

Les amateurs de penaltys en avaient pour leur argent, au grand dam du camp germanophone. Charles Cook accrochait, en tombant (semble-t-il), le Louvaniste Souleiman Mousa. Penalty et… énorme loupé de Gonzalez qui envoyait le cuir dans les nuages. De quoi se dire que c’était, enfin, le soir de l’AS ? Mauvaise nouvelle toutefois: Regan Charles-Cook s’est visiblement fait mal sur sa chute à tel point qu’il a dû être remplacé. Après la frayeur du penalty, autre frisson au Kehrweg: le ballon dévié sur la transversale de Moser par Van Genechten, proche d’un tragique but contre son camp. Mais non, pas cette fois… Mieux: Eupen, au mental, est allé chercher les trois points. Pas via le but de N’Dri, annulé via le VAR alors que tout un stade venait de le célébrer, mais bien grâce au Soumagnard Gary Magnée, qui reprenait victorieusement un service de Jan Kral (3-2). Et pour rendre la soirée encore plus belle, un solo d’Ignace N’Dri (ce même Ivoirien longtemps ignoré par Storck) venait fixer le score à 4-2. Pas de fête gâchée par le VAR cette fois.

Ces trois points ne sont évidemment pas suffisants pour oublier la zone rouge, mais les supporters apprécieront la réaction des leurs… D’autant qu’ils n’avaient plus gagné à la maison depuis la 2e journée et l’exploit (2-1) contre le club de Bruges. Il faudra maintenant confirmer, samedi, du côté de Malines.

« Tout faire pour rester en D1A »

Buteur au meilleur moment, l’auteur du 3-2 Gary Magnée ne cachait pas sa joie. "Par rapport à nos deux derniers matches, on a montré qu’on avait envie, de l’agressivité, et de l’efficacité. On veut continuer comme ça!" insistait le citoyen de Soumagne, à nouveau titulaire. "On n’a pas toujours su trouver la force de revenir en étant menés, mais ce soir contre OHL, on a su réagir même si nous avons été menés deux fois. C’est important. Ces points font du bien. On veut tout faire pour rester en D1A!" concluait-il.

Eupen 4 – OH Louvain 2

Assistance: 1720.

Arbitre: M. Van Driessche.

Cartes jaunes: Paeshuyshe, Davidson ; Patris, Keita

Buts: Gonzalez (0-1, 8e), Charles-Cook (1-1, 24e), Gonzalez sur pen. (1-2, 27e), Peeters sur pen. (2-2, 45e+2), Magnée (3-2, 75e), N’Dri (4-2, 86e)

EUPEN: Moser, Paeshuyse (46e Van Genechten), Lambert, Davidson, Magnée, Jeggo, Peeters, Bitumazala (78e Wakaso), Charles-Cook (58e Kral), N’Dri (89e Christie-Davies), Prevljak.

OHL: Cojacaru, Pletinckx, Ricca, Patris (46e Dom), Mendyl, De Norre, Malinov, Maertens, Kiyine (69e Keita), Suleiman, Gonzalez.