Basket-ball verviétois | Les enseignements : "L’inquiétude monte au BC Verviers"

1. InquiétudesAu BC Verviers, malgré la courte défaite, on parlait de match référence il y a une semaine face à Cointe. Mais ce fut à nouveau la désillusion à St-Louis vendredi soir, avec un revers dans une rencontre pourtant abordable. Bilan après six journées: 1 victoire à domicile pour cinq défaites et une dernière place au général. De quoi voir l’inquiétude monter et les objectifs changer. On ne joue plus à présent pour une place en vue dans la série… mais tout simplement pour se sauver ! Les raisons sur le terrain: de l’irrégularité voire une réelle faiblesse au niveau du rendement offensif, un nombre incalculable de pertes de balle, des erreurs défensives qui se paient cash – les Verviétois sont à 80 pts encaissés de moyenne – et finalement un manque de confiance et de lucidité qui s’installe. Derrière tout cela, il y a sans doute la difficulté à gérer le temps de jeu entre 12 joueurs dont n’émerge pas actuellement un cinq majeur. Corollaire de ce constat, pas de vrai leader sur le terrain ou dans le vestiaire, ni de marqueur attitré sur lequel on peut s’appuyer à coup sûr chaque semaine. Il reste deux semaines pour trouver des solutions avant de recevoir Kain, défaite sans doute interdite face à un adversaire… qui compte quatre succès.