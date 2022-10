"J’étais très content de notre prestation, il n’y avait pas eu de danger ni dans un rectangle, ni dans l’autre", confirmait le nouvel entraîneur sartois, Bruno Herman.

"On sentait que les deux équipes avaient un peu peur, expliquait le mentor jalhaytois Rocco Sutera. Personne ne prenait de risque. De notre côté, la dernière passe faisait défaut."

À la reprise, les visiteurs semblent prendre le dessus, Adrien Bruyère loupe le cadre puis Stembert, le dernier rempart jalhtayois, intervient bien des poings sur un coup-franc de Drouguet.

À peine monté au jeu, Franssen met pourtant Jalhay aux commandes, sa première touche de balle termine au fond des filets via le poteau (1-0).

Les Bleu et Blanc enfoncent le clou avec un centre-tir de Tefnin qui fait 2-0. Sart B réagit par Evrard de la tête mais ce but ne fera jamais douter des Jalhaytois qui plantent un troisième goal (encore via Franssen décidément auteur d’une montée au jeu décisive) dans la minute qui suit.

« Plus de duels »

"Nous étions restés dans les vestiaires, avouait Rocco Sutera, le T1 des locaux. Nous avons su reprendre ce match en main après 10 minutes, nous avons remporté plus de duels et l’expérience a fait la différence face à des jeunes sartois plus naïfs. Le 3-1 nous a permis de ne pas douter, sans ce but nous aurions sans doute reculé et nous aurions pu connaître une fin de rencontre compliquée. Tous les remplaçants sont très bien rentrés dans ce match, c’est la victoire de tout un groupe."

"Nous avons très bien repris après la pause mais nos erreurs sur les phases arrêtées défensives se sont payées cash, soulignait Bruno Herman, le tacticien de Sart B. On doit continuer sur cette lancée, on va travailler certains détails pour continuer à progresser afin de prendre les points dont nous avons besoin."

Jalhay 3 – Sart B 1

Arbitre: M. Schleck.

Cartes jaunes: Tefnin ; Louis.

Cartes rouges: J. Evrard (77e, 2cj.), Siffert (82e, 2cj.).

Buts: Franssen (1-0, 56e), Tefnin (2-0, 61e), J. Evrard (2-1, 65e), Franssen (3-1, 66e).

JALHAY: Stembert, Fickers, Tefnin (72e M. Colinet), T. Sutera, Mertens (74e Cammarata), Schrayen, C. Lecocq, Hendrick, Beaujean, Archambeau (55e Franssen), Theysgens (63e Ly).

SART B: Pirotte, J. Evrard, Louis (46e Siffert), Drouguet (80e Restivo), Ad. Bruyère, Jacquemin, Stolsem, Bourguignon, An. Bruyère (74e Doutrelepont), Thilmany (56e Sedici), Deldime.