Tom Stembert s’impose dans les cages: « Être titulaire à Jalhay plusieurs saisons »

"On l’a fait venir pour être notre titulaire et il travaille beaucoup pour s’améliorer, explique son entraîneur Raphaël Sutera. Il habite à côté du terrain, c’est un super gars et il est très bien intégré dans le groupe même si ça maman trouve qu’il boit trop de bières le jeudi après l’entraînement. Il s’impose pas mal sur les phases arrêtées et rassure de plus en plus sa défense."

Le derby de ce dimanche face à Sart B était un match particulier pour le dernier rempart jalhaytois qui a passé 7 saisons chez les voisins sartois après avoir débuté à Jalhay.

"Ces dernières saisons, je jouais à Sart en U21 et je m’entraînais avec la P2 où j’étais la doublure de Geoffrey Speder, explique Tom Stembert qui étudie à Liège pour devenir agent immobilier. À 16 ans, j’ai eu l’occasion de débuter deux matches mais j’ai surtout disputé les amicaux ou les rencontres de coupe. Je m’amusais bien à Sart mais je suis revenu à Jalhay car je voulais avoir du temps de jeu chez les adultes. Je me sens bien au sein de ce groupe qui sait comment s’amuser."

S’il n’a pas pu garder ses filets inviolés face à Sart B, il est néanmoins à créditer d’une belle prestation face à ses anciennes couleurs.

"J’avais un peu la pression au début du match, c’est toujours sympa de jouer face à d’anciens coéquipiers. Il n’y a pas eu de clean sheet mais nous avons gagné le derby. Match après match, je prends de plus en plus de confiance, on se comprend de mieux en mieux avec la défense. Mon objectif est de continuer à évoluer et pourquoi pas m’installer comme titulaire à Jalhay durant plusieurs saisons ?"