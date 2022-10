Milieu défensif, il a un jeu qui ressemble fortement à celui de Marco Verratti, toutes proportions gardées. Et physiquement, la ressemblance est aussi criante. "On me le dit souvent, s’amuse-t-il. Je suis le petit qui court partout et qui arrache tous les ballons. Avec Arnaud Barth dans mon dos, je joue en 8, et j’essaye d’apporter plus offensivement."

S’il a commencé sa carrière à Stavelot, il a aussi joué à Ster-Francorchamps, tant en P1 qu’en P4. Le match de dimanche était donc particulier pour lui. "D’autant plus que toute la famille habite à Ster, dit-il. J’ai toujours envie de gagner contre eux."

À bientôt 36 ans, Samuel est plus proche de la fin que du début de sa carrière. "Chaque année, je dois convaincre ma femme de continuer une saison de plus. Avec nos trois enfants, ce n’est pas toujours facile. Heureusement qu’on joue souvent samedi soir et je peux consacrer mon dimanche à la famille."

Mais avant d’arrêter, il espère qualifier son club pour le tour final. "Il nous manque un point à aller chercher contre Heusy B. On est dans une phase positive avec sept victoires d’affilée mais on ne doit pas parler de titre car la saison est encore longue. Nos adversaires ne vont rien lâcher."

À titre personnel, regagner le soulier d’or ne lui déplairait pas. "Je donne toujours le maximum sur le terrain. Et j’avoue que je regarde le classement chaque mardi", conclut-il.