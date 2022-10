Évolution du score: 10e: 17-12, 20e: 33-30 (16-18), 30e: 54-34 (21-4), 40e: 70-56 (16-22).

HERVE-BATTICE: Collignon 10, David 3, Henrard 12, Borlée 1, Lizin 7, Bonvoisin 8, Poussart 4, Antoine 11.

Les Herbagères se déplaçaient dimanche après-midi à Huy avec la ferme intention de mettre un terme à cinq défaites (dont un forfait sur tapis vert) consécutives. Échec à la clé…

Le début de match était pourtant équilibré jusqu’à ce que le tandem Ronveaux-Marteau inscrive 6 points d’affilée pour donner 5 longueurs d’avance aux Hutoises. Plus collectives et concentrées en défense, les Herbagères recollaient à 33-30 avec six marqueuses différentes dans la période.

On savait alors la reprise cruciale… et elle fut catastrophique pour les visiteuses qui encaissaient un 8-0 en deux minutes pour recommencer la seconde mi-temps. Le temps mort du coach Denoël ne servait à rien, ses filles prenaient l’eau de toute part et se faisaient punir par un sec 21-4 dans le troisième acte.

Herve-Battice faisait encore illusion en recommençant le dernier quart-temps par un 7-0 sous l’impulsion du tandem Bonvoisin-Henrard mais Huy gérait son avance pour l’emporter de 14 points.

La frustration a gagné les rangs herbagers

"J’avais dit après notre défaite à Ciney qu’on devait s’améliorer dans notre communication défensive et dans le respect des consignes, ce n’est pas le cas !", peste le coach Alain Denoël. "Le troisième quart-temps a révélé pas mal de lacunes individuelles et collectives tant en défense qu’en attaque. La frustration a gagné nos rangs et nous nous sommes désunis un peu comme à Ottignies. À défaut d’être bon, la moindre des choses est de faire preuve d’un tempérament irréprochable… Le point positif est, qu’à part Neufchâteau, nous avons affronté toutes les équipes du haut du tableau."

Au programme à présent, un huitième de finale de la Coupe AWBB à domicile face Namur Capitale avant une reprise en championnat où il ne faudra pas se louper face à une équipe d’Alleur qui ne compte encore qu’une seule victoire

Les dames de Pepinster ont enregistré un troisième succès suite au forfait de Namur Capitale.