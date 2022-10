C’est clairement très inattendu ! D’autant que notre préparation était plutôt probante. Ce bilan s’explique en partie par le calendrier - 4 déplacements, notamment chez deux ténors - et par le fait que le niveau de la division est manifestement plus relevé que la saison passée. Il y a aussi Charleroi qui s’est déplacé chez nous avec un effectif très similaire à celui de sa TDW1… et que nous avions quand même battu les Panthers.

Le doute s’installe quant à l’équipe ou son coach ? Quelles solutions ?

Les joueuses sont toujours derrière leur coach, bien entendu. Il n’y a pas lieu de paniquer outre mesure ! Les semaines à venir seront cruciales car nous rencontrerons des adversaires davantage à notre portée. Il faudra engranger, nous comptons sur notre public pour booster l’équipe.

Surpris par contre positivement par le départ réussi des hommes arrivés en P2 ?

L’équipe continue sur sa lancée de P3. C’est tout à l’honneur de Michel Derouaux et de ses joueurs ! C’est une demi-surprise, car le coach visait quand même la colonne de gauche. De là à les voir autant à la fête… C’est la preuve que tous font de l’excellent boulot.