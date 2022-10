Buts: P. Sternon sur pen. (1-0, 15e), S. Lambertz csc. (2-0, 25e), J. Marnette (3-0, 35e), B. Jouck (3-1, 81e), V. Heine (4-0, 81e).

Et de trois pour Chevron qui a, cette fois pris le meilleur sur Amblève B. "Les joueurs prennent du plaisir et c’est l’essentiel pour nous", affirme Sébastien Grosjean, qui fait office de T1 en attendant d’être confirmé pour le reste de la saison. Côté Amblève, le T1, Werner Zeimers, estime que son équipe "n’a rien à revendiquer. Chevron était plus fort et plus expérimenté."

Waimes-Faymonville B 1 – Oudler 4

Buts: G. Coumont (0-1, 73e), M. Sarlette (0-2, 75e), U. Mackels (1-2, 80e), G. Coumont (1-3, 84e), M. Sarlette (1-4, 90e).

L’entraîneur de Waimes-Faymonville, Éric Heuse, a réussi à tenir en échec son ancien club durant plus de 70 minutes.

"Il connaît bien nos joueurs et nous a posé beaucoup de problèmes, reconnaît le T1 d’Oudler, Manuel Mutsch. De plus, leur petit terrain leur convient bien mais on a quand même réussi à l’emporter et c’est l’essentiel."

Spa B 3 – Lontzen B 1

Buts: L. Van Kranebroeck sur pen. (0-1, 25e), D. Gonay sur pen. (1-1, 27e), E. Grandjean (2-1, 44e), D. Gonay (3-1, 60e).

Menés au score, les Spadois sont "revenus au mental, dixit leur coach, Maxime Chanson. Les gars ont fait du bon boulot et notre victoire est méritée."

Une analyse pas partagée par le coach de Lontzen B, Michaël Aussems.

"Ils égalisent sur un penalty discutable et n’ont rien eu en deuxième période. Je ne peux qu’être content de la mentalité affichée par mes joueurs."

Franchimont B 4 – Honsfeld B 2

Buts: J. Andries (1-0, 10e), H. El Massari (1-1, 40e), H. Perez (2-1, 43e), N. Vanstraelen (3-1, 62e), L. Wydooghe (4-1, 75e), N. Keller (4-2, 82e).

Troisième victoire de rang pour les hommes de Miguel Ruiz-Marin, face à une équipe de Honsfeld B fort déforcée.

"Je ne reçois plus de renforts de la P3 et je n’ai pas assez de joueurs pour faire mon onze. J’ai dû faire appel à la réserve pour finalement pouvoir présenter treize noms sur la feuille de match."

Bullange 2 – Bellevaux 0

Buts: R. Lentz (1-0, 30e), C. Breuer (2-0, 88e).

Bellevaux, qui a confirmé l‘arrivée sur le banc d’Éric Van Renterghem (ex-Sart B) n’a pas pu résister à une équipe de Bullange en grande forme actuellement.

"On a fait quelques erreurs comme sur le premier but," regrette Julien Binot, qui cédera donc la place à Éric dès le prochain match.

Raphaël Lognoul, de son côté, est content de son groupe "qui a retrouvé de la stabilité et qui a le vent en poupe. Battre Oudler et Bellevaux n’est pas donné à tout le monde."

Heusy B 4 – Jalhay B 2

Buts: G. Thomas (1-0, 2e), B. Simar (1-1, 6e), L. Van Den Bosch (2-1 et 3-1, 30e et 48e), L. Poncette sur pen. (3-2, 60e), G. Thomas (4-2, 90e).

Après les gifles reçues ces deux derniers week-ends, l’équipe de Heusy B coachée par l’entraîneur Jean-Claude Léonard a retrouvé le sourire.

"On n’a pas assisté à un grand match on a réussi à resserrer les boulons pour l’emporter."

Le T1 de Jalhay B, Serge Soriès, regrette le manque de joueurs qu’il a à sa disposition. "J’ai même dû faire appel à quatre gars de la réserve…" peste-t-il.