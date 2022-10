Buts: Cammarata (0-1, 30e), Alonso (1-1, 43e), Delville sur pen. (2-1, 69e).

Les deux entraîneurs de ce duel de haut de tableau s’accordent: cette victoire est méritée pour Soiron. "Je suis satisfait de mes joueurs. Tout le monde a tiré sur la même corde, on a obtenu des occasions et on les a concrétisées", se réjouit Christophe Romain, l’entraîneur local.

FC Eupen B 7 - RCS Verviers B 1

Buts: Becirovic (1-0, 25e), Vronen (2-0, 45e), Müller (3-0, 54e), Müller (4-0, 59e), Raele (4-1, 60e), Vronen (5-1, 70e), Klinkenberg (6-1, 82e), Malmendier (7-1, 85e)

"En seconde période, le score prend des proportions énormes et il faudra en tirer les leçons", commente Stéphane Krings, l’entraîneur des Verviétois. "C’est une victoire méritée, je pense que nous avons dominé tous les secteurs du jeu", se félicite Andy Malmendier, l’entraîneur eupenois.

Hombourg B 7 – Cornesse B 2

Buts: Renkens (1-0, 29e), Stassen (2-0, 36e), Gerrekens (3-0, 41e), Doelen (4-0, 43e), Dorthu (5-0, 49e), Gerrekens (6-0, 56e), Detaille (6-1, 60e), Ropet (6-2, 73e), Gerrekens (7-2, 80e).

"Nous sommes tombés sur une équipe supérieure à la nôtre, mais l’arbitre du match était un des joueurs de Hombourg et cela fut parfois litigieux", peste Van Acker, l’entraîneur de Cornesse. "La physionomie m’a permis de donner du temps de jeu à d’autres joueurs. C’était important de faire le 9/9 avant trois rencontres difficiles", se réjouit de son côté Frédéric Gutkin.

Lambermont B 2 – Olne B 0

Buts: Chaabane (1-0, 30e), Lembaraa (2-0, 62e).

"Je suis très fier de mes joueurs. Nous avons maîtrisé la rencontre et nous méritons ce succès. Cette équipe composée de nouveaux joueurs commence à prendre forme", sourit l’entraîneur local, Patrick Kosters. "Nous ne sommes jamais parvenus à leur répondre. Je n’ai pas encore d’explication à cette mauvaise prestation", commente Steven Singleton (Olne B).

Soumagne B 0 – Trois-Frontières B 1

But: Halili (0-1, 10e).

Dans une rencontre compliquée, les hommes de Diamant Halili se sont imposés à Soumagne. "Je ne suis pas tellement satisfait du match, mais quelques joueurs manquaient à l’appel et les trois points sont l’essentiel. On aurait pu tuer la rencontre plus tôt, mais cette victoire fait du bien."

Herve B 0 – Charneux 2

Buts: Charbon (0-1, 66e), Germis (0-2, 89e).

"C’était un match compliqué car il s’agissait d’un derby. On sait ce que ça peut engendrer, mais mes joueurs ont parfaitement fait le travail. Cette victoire nous offre la première tranche, qui est un bonus pour le bon travail fourni depuis le début de la saison", se réjouit Michel Lousberg, coach de Charneux.

Battice B 3 – Welkenraedt B 1

Buts: Robert (0-1, 46e), Sutera (1-1, 83e), Sutera (2-1, 89), Spits (3-1, 90+1e).

"C’était un match complet entre deux bonnes équipes. Nous avons souvent dominé, mais nous avons dû attendre les dix dernières minutes et le passage à trois défenseurs pour voir nos efforts récompensés", souligne Clément Weber, le T1 de Battice. "On savait que c’était compliqué. Il nous a manqué de la roublardise en fin de rencontre", reconnaît le coach visiteur.

Stembert 1 – Bolland B 4

Buts: Eelen (0-1, 23e), Kayembe csc. (0-2, 34e), Metin sur pen. (1-2, 60e), Hahn (1-3, 80e), Lousberg (1-4, 90e).

"Ce n’était pas une bonne journée. On peut ouvrir la marque, puis leur premier but vient nous couper les jambes. Nous parvenons à revenir à 1-2, mais ce but n’a pas eu l’effet de boost escompté", regrette Marc Lekeu, l’entraîneur stembertois.