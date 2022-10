Buts: Gutkin (1-0, 84e), Vandermeulen (2-0, 88e)

"Encore une fois, nous avons dominé mais en manquant un peu de justesse face à une équipe bien organisée, résumait Dejan Botic, le coach elsautois. Alors que nous étions de plus en plus dominants, Lontzen a touché le poteau et aurait pu marquer sur sa 1re occasion. La victoire, obtenue sur la fin, est méritée même si cela tient à peu de chose."

"Elsaute B était plus fort mais nous aurions pu faire 0-1, confirmait Pierre Schmitz, le joueur de Lontzen. Après le 1-0, on a pris tout le risque et encaissé un deuxième but."

Elsenborn 2 – Xhoffraix 1

Buts: Scholl (1-0, 27e), M. Henrard (1-1, 65e), Comoth (2-1, 69e)

"Mon équipe a réalisé un bon match, nous avons mis beaucoup de pression sur leur défense, se réjouissait Michaël Weynand, le T1 d’Elsenborn. À 2-1, ils héritent d’un penalty cadeau, mais Andy Mackels le repousse."

"Tout se resserre en tête alors que nous aurions pu remporter la tranche, pestait Sylvain Henrard, le coach xhoffurlain. Nous n’avons pas été à la hauteur, il manquait de l’agressivité et de l’engagement."

Baelen 2 – Butgenbach 3

Buts: Valle Prado (1-0, 11e), Nito (1-1, 49e et 1-2, 68e), Sangiovanni (2-2, 69e), Nito sur pen. (2-3, 78e).

"Malgré la défaite, ce match m’a rassuré, expliquait Christophe Sangiovanni, l’entraîneur baelenois. Nous avons fait un beau match mais Nito était le facteur X."

"Merci à Manuel Wetzels qui a coaché l’équipe car Manfred Schröder, le T1 intérimaire était malade, notait Andreas Richter, le Présiedent et délégué de Butgenbach. Nous avions Nito pour inscrire les buts tandis que Baelen pas."

Cornesse 2 – Saint-Vith 1

Buts: Lejoly (1-0, 31e), Halkin (2-0, 41e), Jacinto (2-1, 90e +3)

"Nous avons fait ce qu’il fallait avant la pause et nous avons bien géré par la suite, résumait Jonathan Félix, le T1 cornésien. Je voulais démissionner dimanche dernier mais le comité m’avait répondu de préparer ce match face à Saint-Vith. J’espérais bien qu’ils refusent car je ne veux pas lâcher ce club. La réaction des joueurs a été celle attendue, mais il faut désormais confirmer."

"Ce terrain ne nous réussit décidément pas, notait Thierry Polis, le mentor de Saint-Vith. Nous n’avons pas été à la hauteur face à une équipe qui a misé sur ses atouts."

Lambermont 2 – SRUVerviers 3

Buts: Fassin (0-1, 12e), Guarisio (0-2, 45e+1), Dupret (0-3, 65e), Larbuisson (1-3, 77e), Letiexhe sur pen. (2-3, 90e+2)

"On prend le 0-1 trop rapidement et nous oublions d’égaliser avant la pause, racontait Quentin Demollin, le tacticien lambermontois. Le 0-2 nous a fait mal mais nous avons su reprendre avec plus d’envie. Malheureusement, le 1-3 n’est pas tombé assez tôt pour espérer revenir au score."

"Cela me fait toujours plaisir de revoir mes amis lambermontois, lâchait Cédric Flon, le mentor du Skill. Je joue toujours ici en réserve, c’est mon club formateur. Ce match me tenait à cœur et mes joueurs l’ont bien compris."

Walhorn 1 – Honsfeld 1

Buts: Asanaj (1-0, 3e), Zinoune sur pen. (1-1, 53e)

"Nous devions marquer 3 ou 4 buts en première mi-temps, regrettait Sacha Kauth, le T1 de l’Union. À la reprise, Meyer arrête un penalty mais ne peut rien sur le deuxième. En fin de match, on peut encore faire 2-1. Ce partage est logique, les deux équipes loupent la tranche."

"On a de la chance de ne pas prendre 2 ou 3-0, avouait Pascal Jost, le coach du HSV. Nous avons mieux joué par la suite mais en oubliant de conclure."

Goé 4 – Spa 1

Buts: Quodbach (1-0, 25e), Heggen (2-0, 30e), Bodson (3-0, 44e), Masson (3-1, 70e), Quodbach (4-1, 82e)

Carte rouge à Spa: Emonts-Botz (72, 2cj.)

"Heggen loupe un penalty à 0-0, on touche le poteau et leur gardien sort quelques jolis arrêts, le score aurait pu être plus sévère, précisait Ludo Lambert, le coach goétois. Cette victoire nous permet de reprendre notre marche en avant."

"J’avais parlé de Quodbach et Heggen avant le match, ils inscrivent les deux premiers buts, soufflait Didier Delhez, l’entraîneur spadois. Il nous a manqué de tout et surtout d’envie."