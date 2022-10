Maxim Lahaye (Aubel): « Mon père m’a motivé et le coach m’a appelé »

Tony Niro: « Il a amené la niaque »

Le coach des Siropiers, Tony Niro, est content du retour de Maxim Lahaye dans son effectif. La première du défenseur latéral aubelois contre le FC Eupen a été bonne, même si l’ancien eupenois avait espéré une victoire pour fêter sa première titularisation. "J ’aurais espéré mieux, en effet. C’était un match à six points. On était bien en place. Je pense même que c’est la meilleure première période qu’Aubel a réalisée. Il va falloir se reprendre assez vite. Nous avons vécu cela il y a deux ans, et on s’en était sorti. Il n’y a que le travail qui va payer. Je suis certain que lorsque l’on va inscrire un but, on sera lancé."

Au niveau de sa prestation de ce dimanche, son coach Tony Niro soulignait d’ailleurs: "Il a été solide défensivement et il a amené de la niaque."

Pour la suite, l’ancien joueur du Standard et de l’AS Eupen ne se démotive pas, et veut amener un plus dans l’effectif aubelois. "Je ne suis pas encore fit à 100%. J’ai surtout veillé à bien défendre. Le côté offensif viendra plus tard", sourit-il en guise de conclusion.