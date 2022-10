Le beau cadeau de Stavelot B à Michaël Ziant, papa pour la 3e fois: "Un super cadeau!" cette victoire contre Ster-Francorchamps B (photos)

Mais que ce fut dur contre Ster-Francorchamps B, dans un derby disputé et tendu. En témoignent les dix cartes, dont une rouge, distribuées par l’arbitre. Sur le terrain, pas grand-chose à se mettre sous la dent lors de la première période, mis à part un arrêt-reflexe du gardien local sur une tentative de Nathan Collignon. "Je n’ai pas vu une bonne première période, reconnaît Michaël Ziant. J’ai dû pousser une gueulante à la pause pour réveiller mes gars qui n’étaient pas dans le match."

C’est en début de seconde mi-temps que le score évoluait grâce à deux penaltys accordés par l’arbitre. Le premier pour les Sterlains, après un accrochage léger dans le rectangle, était concrétisé par Gilman. Le second, encore plus discutable, était accordé aux Stavelotains "pour compensation", regrette Maxime Brant. Si Platiau était effectivement arrêté fautivement par un défenseur visiteur, la faute était clairement en dehors du rectangle. Ajman ne se posait pas cette question au moment de la reconversion. Le remuant numéro 12 local était encore décisif lorsqu’il exécutait rapidement un coup franc pour prendre tout le monde de court et servir Wislet, qui donnait au score des allures définitives à dix minutes du terme.

"Ils m’ont fait un super cadeau pour la naissance de mon troisième enfant", sourit Michaël Ziant, qui n’oubliait pas de remercier sa femme au passage. "Elle savait que ce match me tenait à cœur."

« Un duel équilibré »

Heureux de gagner contre son village, il n’hésitait pas à lancer une pique contre son compère, Maxime Brant. "Il avait dit qu’il avait gagné contre tous les ténors. Il ne pourra plus le dire."

Charrié aussi par les supporters stavelotains, où il avait notamment entraîné les jeunes, le T1 des Sterlains dédramatisait. "On a assisté à un duel équilibré et la victoire s’est jouée sur des détails mais ce n’est qu’un match parmi d’autres."

Stavelot B 2 – Ster-Francorchamps B 1

Arbitre: M. Elsen.

Buts: L. Gilman sur pen. (0-1, 48e), G. Ajman sur pen. (1-1, 52e), R. Wislet (2-1, 80e).

Cartes jaunes: L. Gilman, V. Platiau (65e M. Ziant), N. Huberty, S. Ziant, A. Delrez, R. Renard, A. Loffet, T. Trillet, M. Ziant.

Carte rouge: N. Collignon (2e j., 60e).

STAVELOT B: Finfe, Delrez, Adjaye, Blum, Gillet, Platiau (66e M. Ziant), A. Bath, S. Ziant, Ajman (90e R. Barth), Huberty (52e Christoph), Wislet (79e Pirson).

STER-FRANCORCHAMPS B: Huberty, Collignon, Shulz, Van Hoeij, Busch, Campione, Trillet, Renard (63e Mabidi), Gilman (Dothée), Tournay, David (42e Loffet).