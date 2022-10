Warsage cherche un gardien

Après l’arrêt de Dimitri Deflem, le club de Warsage recherche un gardien de but avec de l’expérience et libre de tout engagement.

Amical

Ce mardi, à 20h, Rechain ira défier Franchimont (P2C) en match amical.

Suspendus

Les Herviens Benoit Closset (3 cartes jaunes) et Joao Paolo Bressani (exclu pour deux cartes jaunes) seront suspendus la semaine prochaine. Le Rechaintois Antoine Lonneux sera aussi suspendu pour abus de cartes jaunes.

Provinciale 2C

Edwin Oluoch à l’hôpital

Suite à un contact avec un joueur de Trois-Frontières, le défenseur verviétois Edwin Oluoch s’est fait une entaille de plusieurs centimètres à la cheville. Il s’est rendu à l’hôpital après la rencontre pour se faire recoudre.

Le RCS Verviers a présenté ses jeunes

Avant le match contre Trois-Frontières, l’ensemble des équipes et leurs entraîneurs sont montés sur la pelouse pour être présentés aux aux sympathisants du RCS Verviers.

Fracture de fatigue pour Mathonet

Suite à des douleurs persistantes, le Franchimontois Gilles Mathonet a passé des examens qui ont montré une fracture de fatigue. Il est sur la touche pour plusieurs semaines.

Les Sartois félicitent Stavelot

À égalité de points avec Stavelot, Sart loupe la première tranche à la différence de buts.

"Au départ, nous visions simplement la colonne de gauche. Quand s’est retrouvé en tête, on s’est pris au jeu mais on n’est pas déçu pour la cause. Et félicitations à Stavelot", dixit le T1 Rudy Siebenbour.

Hakim Doucene opéré

Le Waimerais Hakim Doucene vient d’être opéré du ménisque et ne jouera plus en 2022.

Problème de gardiens à Heusy

Thomas Fagnan sur la touche pour une blessure à la hanche, c’est Quentin Brixhe qui défend les filets heusytois. Il s’est blessé ce dimanche aux adducteurs et est douteux pour la semaine prochaine. Son mentor Jessy Dionisio croise les doigts pour qu’il soit rétabli, le portier de P4 étant lui aussi blessé.

Mangaya pas repris aux Hautes Fagnes

Cela fait deux semaines que l’attaquant fagnard Dieuveille Mangaya ne figure pas sur la feuille de match. D’après son entraîneur Tommy Chiragarhula, sa réaction est bonne et il travaille bien.