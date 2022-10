"Chez les jeunes, j’ai joué à Verviers. Ce match était déjà particulier. Et puis des gars comme Counet, Fassin, Deville et Tossings sont des copains." Pour de nombreux Malmédiens, ce match faisait aussi office de retour au Stade Léon Crosset. Pour Adrien Crosset et Germain Hagemann, bien sûr, qui y ont été lancés en équipe première. Mais aussi pour Bryan Errens, Luca Le Bohec, Nathan Geelen ou encore Audric Vicqueray, qui ont porté les couleurs elsautoises chez les jeunes, ce que l’on sait peut-être moins.

Tous ces Dragons-là, plus encore que les autres, étaient donc plutôt heureux de revenir avec un point dans les valises. "Vu sa première mi-temps, Elsaute méritait certainement de mener à la pause, reconnaissait le back droit Hugo Simon (24 ans). Mais sur la deuxième, je pense qu’on mérite de revenir. Après notre goal, ils ont beaucoup reculé. Le point me paraît logique, même si on aurait aimé les trois vu la fin du match."

Avec un bilan de 16 points sur 30, Malmedy reste en embuscade après 10 matches, juste derrière le Top 5. "C’est plus que la saison dernière au même moment, analyse celui qui était arrivé en bord de Warche en provenance de La Calamine la saison dernière. C’est positif, mais pour moi on devrait compter trois points en plus car on peut avoir des regrets sur certains matches. On veut s’installer dans la colonne de gauche et titiller les équipes du top."

Tout le monde s’accorde à le dire, Malmedy a passé un cap en ce début de saison. "Sans dénigrer notre effectif de la saison dernière (NDLR: Malmedy avait terminé 9e, à 9 points du Top 5), les joueurs qui sont arrivés sont de qualité. Que ce soit à l’entraînement ou en match, on a beaucoup plus de solutions. On a la chance d’avoir 20 ou 22 joueurs qui ont faim et qui peuvent apporter quelque chose à l’équipe." Il faudra aussi le prouver dans les "petits" matches, comme ce dimanche face à Sprimont B.