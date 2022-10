Aucun but n’a été inscrit dans ce match entre favoris.

"Un score logique entre deux formations qui ont jusqu’au bout cherché à l’emporter. Je pense que chacune des deux équipes peut considérer que c’est un bon point" commente le T1 canari Manu Ruiz Marin dont l’équipe reste seconde au classement général à quatre points du leader, le Croatia Wandre.

Ent. Pepine 5 - Queue-du-Bois 0

Buts: Quaedvlieg (1-0, 3e), Lecloux (2-0, 6e), J. Diefels (3-0, 33e), Saive sur pen. (4-0, 58e), Jacquemin (5-0, 79e)

"On menait déjà de deux buts après six minutes" sourit Yves Voos, le mentor pepin. "On a ensuite contrôlé tout du long en aggravant le score. Je suis vraiment très content de la prestation de mon équipe." Ce succès replace les Pepins aux portes du top 5.

Bolland 1 – Bressoux 0

But: S. Bosard (1-0, 3e)

Un but après trois minutes aura suffi à Bolland pour glaner un succès salvateur qui l’éloigne de la zone rouge. "La victoire fait du bien mais on aurait dû tuer le match à plusieurs reprises" souligne le coach Antoine Wilkin qui dédie cette victoire à son délégué Xavier Gavage.

Jupille 2 – Espoir Minerois B 0

Buts: Puscaru csc (1-0, 43e), Decharneux (2-0, 45e)

Battus à Jupille, les Miniers de Francesco Dell’Aquila font avec les moyens du bord pour le moment.

"En plus d’avoir quasiment une équipe entière à l’infirmerie, j’ai dû aligner Pelsser et Anounou qui ont tous les deux été malades juste avant le match" explique le technicien. "Et malgré ce contexte, je trouve qu’on a livré une prestation plutôt consistante. On encaisse un but gag puis un autre dans la foulée juste avant la mi-temps alors qu’on est encore sonnés mais à part cela, Jupille ne tire pas une seule fois au but."