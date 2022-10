Bernd Storck (AS Eupen): "Je sais qu'en tant qu'entraîneur, j'ai une responsabilité, mais il ne s'agit pas de moi, mais du club!"

Les réalistes, eux, ont bien conscience que l’AS ne peut pas se louper face aux Louvanistes. Le match contre OHL, disputé à une heure (18 h 30) qui pourrait presque autant refroidir les supporters que ne l’ont fait les derniers résultats, arrive dans un contexte difficile. Eupen vient d’être giflé 0-4 contre Gand et humilié 5-1 au Cercle de Bruges.

"Bien sûr, il est dommage que nous n’ayons pas saisi notre chance de marquer des points face au Cercle de Bruges. Mais rien n’est encore perdu. La saison est encore longue et tout est encore très serré au classement. C’est pourquoi nous devons continuer à croire en nous et, lors des prochains matches, ne pas avoir peur, mais nous présenter à nouveau sur le terrain avec un maximum d’engagement" lâche l’entraîneur Bernd Storck en ce début de semaine.

"Il y a toujours des hauts et des bas dans le football et nous n’avons pas bien joué lors des deux derniers matches, mais nous travaillons tous ensemble pour renouer rapidement avec le succès. Nous en sommes capables, j’en suis convaincu. Bien sûr, je sais qu’en tant qu’entraîneur, j’ai une responsabilité, mais il ne s’agit pas de moi, mais du club, et nous devons tous nous atteler à la lourde tâche du maintien."

« Marquer des buts »

Concernant l’adversaire de ce mardi soir, qui vient de s’incliner 0-1 face à Genk, Bernd Storck reste lucide: "Louvain est un adversaire redoutable, mais nous devons aussi nous concentrer sur notre jeu et essayer à nouveau de nous approcher du rectangle, de créer des occasions de but et surtout de marquer, ce que nous n’avons pas réussi à faire lors des deux derniers matches".

Côté noyau, le club germanophone confirme qu’à l’exception de Sibiry Keita et Amadou Keita (tous deux blessés), tout le monde est apte au service. Mais, pour rappel, cinq éléments du noyau A ont rejoint les U21 pour le surprenant amical de ce lundi, face à l’équipe nationale du Qatar, à Marbella (Espagne). Il s’agit de Manaf Nurudeen, Tyrek Magee, Jan Gorenc, Jérôme Déom et Sambou Soumano.

"La délégation, qui comprend également l’entraîneur adjoint Kristoffer Andersen et l’analyste vidéo Mario Kohnen, est attendue mardi de retour à Eupen ; et Manaf Nurudeen devrait également faire partie de la sélection pour le match contre OHL" fait savoir le club eupenois.

AS Eupen – OH Louvain (Ce mardi, 18 h 30)

Arbitre: M. Van Driessche

EUPEN: Moser, Van Genechten, Davidson, Jeggo, Lambert, Alloh, Peeters, Wakaso, Charles-Cook, Nuhu, Prevljak. Nurudeen, Roufosse, N’Dri, Magnée, Bitumazala, Kral, Gassama, Paeshuyse, Christie-Davies.

Absents: S. Keita, A. Keita (blessés), Gorenc, Déom, Soumano (pas repris).