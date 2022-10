"C’est ma première saison en régionale, il faut donc encore un peu de temps d’adaptation mais j’apprécie de rencontrer des équipes avec des joueurs plus expérimentés", explique cet étudiant en seconde année à HEC Liège. "En plus de ça, on a un super-groupe à Ensival. Mes objectifs cette saison sont de faire une bonne compétition avec la R2, aider le plus possible l’équipe à faire des bons résultats et profiter des entraînements avec la TDM2 pour progresser."

Car celui qui tourne actuellement à plus de huit points de moyenne avec Ensival connaît ses points faibles…

"Je dois encore m’améliorer physiquement et apprendre à faire de meilleurs choix sur le terrain notamment grâce à une meilleure vision du jeu. Je pense que mes points forts sont ma vitesse et mes qualités en 1 contre 1."

En senior dès l’âge de 16 ans

C’est à Welkenraedt - dont il est originaire et toujours domicilié - qu’il a fait ses premiers dribbles à l’âge de cinq ans et jusqu’à son treizième anniversaire avant de poursuivre sa formation au BC Verviers durant deux saisons. Il rejoignait ensuite la structure BDA - Basket Development Academy qui regroupe les clubs de Pepinster, Ensival et Herve-Battice - pour être une première fois aligné en senior à l’âge de 16 ans en P2 sous les couleurs de pepines.

Avec actuellement deux succès qui permettent de ne pas se mettre trop de pression, Ensival sait qu’il y a des équipes inabordables cette saison. Comme lors du dernier déplacement chez le leader...

"Braine était très impressionnant", reconnaît Luca Sanzone. "C’est une équipe très complète à chaque poste qui joue très collectivement. Elle va sans aucun doute être en course pour la montée. De notre côté, l’objectif est de se sauver le plus rapidement possible pour pouvoir profiter de la seconde partie de saison pour engranger de l’expérience contre des équipes plus fortes que nous sur papier."

Seconde partie de saison qui devrait aussi correspondre au retour d’Ensival dans sa salle, ce qui contribuera aussi à préparer la suivante dans la sérénité.