Xavier Stassen (Hombourg) écœure l’attaque hannutoise

Pas grand-chose à signaler par contre dans le chef de Hesbignons décevants en première période et dont l’unique possibilité intervenait juste avant la pause via une tête de Javaux sur corner. Une tentative qui marquait d’ailleurs le début du show Xavier Stassen puisque le portier signait là le premier gros arrêt d’une série qui allait se poursuivre tout au long de la seconde mi-temps. Secoués par leur coach, les Hannutois revenaient en effet sur le terrain avec de meilleures intentions mais Cossalter (à deux reprises), Stéfano Henrot, Pasteels et Spadaro voyaient tous leurs tentatives stoppées par un gardien hombourgeois en état de grâce. "Il nous laisse évidemment dans le match dans le deuxième acte" reconnaissait Michel Schwontzen dont l’équipe ne faisait plus que défendre et n’était plus guère dangereuse que sur l’une ou l’autre phase arrêtée. "On a de plus en plus couru après le ballon mais on a finalement su préserver le résultat. C’est avec ce genre de match que mon équipe continuera de grandir."

Hombourg 0 – Hannut 0

Arbitre: M. Addai.

Cartes jaunes: Martin, Duthoo, Heudt, T. Schnackers ; Ouchan, Javaux, S. Henrot, Pasteels.

HOMBOURG: X. Stassen, D. Meunier, Bayard, T. Schnackers, Heudt, Duthoo (A. Schonbrodt), Potoms, Bartholomé, C. Schonbrodt (84e T. Beckers), Bauwens (82e Schwontzen), Martin (61e S. Meunier).

HANNUT: Racz, Spadaro, Javaux, Cwynar, Ouchan, Crotteux, Geuns (84e Missé Missé), Pasteels, S. Henrot, Cossalter, N. Henrot (70e Drèze).