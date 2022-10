Ce dimanche, Sprimont B recevait l’UCE Liège, qui s’alignait pour la première fois sous la conduite de son nouvel entraîneur, Olivier Ledent. Dès l’entame, la jeune équipe sprimontoise prenait le jeu à son compte et remportait la majorité des duels. Profitant d’un mauvais dégagement dans l’axe, William Allarassem ouvrait méritoirement le score pour les Carriers à la 23e. Sprimont poussait et inscrivait un deuxième but. Gonzalez éliminait Rentmeister avant d’ajuster Debante. Sur le velours, Sprimont concédait un penalty pour une faute de main de Carrea à la 67e. "C’est le tournant du match", pestait Faustino Garcia. "Ça me semble très léger et dans l’autre sens, je ne suis pas sûr que l’arbitre siffle. Ça remet l’UCE dedans." Namotte ne se fait pas prier pour tromper Librici.