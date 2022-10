RBC PEPINSTER B: Pirenne 0, Lecomte 4, Goemans 7, Lejeune 4, Wergifosse 12, Goffart 6, Stassen 3, Jennès 9, Hardy 5.

Début de match extrêmement compliqué offensivement pour des Pepins qui ne marquaient que 18 points en vingt minutes.

"Noé Dawant se blesse à l’échauffement en retombant sur une balle", regrette le coach Christophe Francot privé de son frère Sébastien et de Masson. "Je perds également Pirenne à la mi-temps suite à une blessure à la malléole. Malgré tout, on n’a pas lâché et nous sommes revenus dans le match grâce à une belle intensité défensive et enfin du jeu en contre-attaque. Malheureusement, un peu trop de seconds voire troisièmes shoots sont offerts aux Liégeois. Les efforts fournis et le manque de rotations nous ont fait perdre de la lucidité et la précision nécessaire pour mettre les shoots au bon moment."

Prayon Trooz 60 - RBC Aubel B 77

RBC AUBEL B: Vankerkhoven 16, Correa 10, Horevoets 18, Blaise 8, Lejeune 6, Vauchel 7, Leduc 12.

"D’entrée impliqué dans le match, on a vite pris 10 points d’avance qu’on a maintenus jusqu’au bout", relate Gauthier Liégeois, le coach d’Aubel B. "On récupère Nicolas Blaise et Andreas Lejeune qui nous font énormément de bien dans la rotation."

ACSA Mosa Angleur 85 - RABC Ensival B 70

RABC ENSIVAL B: Lejeune 4, Louis 24, Remacle 2, Delporte 2, Mourant 24, Detry 3, Delsemme 1, Buizza 4, Dessart 0, Valenduc 4, Dohogne 2.

"On commence bien, en contrôlant les deux pions principaux adverses", apprécie le coach Jérémy Delsemme. "Ensuite on commet trop d’erreurs individuelles et on se retrouve à -20 à la mi-temps. On a une bonne réaction pour gagner la seconde mi-temps mais on ne parvient pas réellement à revenir assez près des adversaires pour renverser le match."

RBC Stavelot 48 - RBC Alleur C 40

RBC STAVELOT: n.c.

"Gros match défensif, on a vraiment été solide en encaissant 11 points en seconde mi-temps", analyse Julien Lemaire, le coach stavelotain, toujours privé de Bonaventure et Fiawoo blessés. "On a encore du mal offensivement mais on rate 25 points de lay-up tout seul... Heureusement qu’on défend bien, on étouffe Alleur à partir du milieu du troisième quart."

Harimalia BC 56 - BC Verviers B 74

BC VERVIERS B: Reynders 4, Lierneux 9, Grégoire 2, Fassotte 6, Désert 8, Pitz 6, Domken 0, Lerho 3, Mahiat 13, Demez 11, Buscicchio 6, Steeman 6.

"Belle victoire à Harimalia, belle équipe qui nous a opposé une vraie résistance", résume Bruno Dagnely, le coach verviétois. "Victoire collective comme le montre la répartition des points. Très heureux des prestations de ce groupe."