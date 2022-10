RBC PEPINSTER: n.c.

Jamais Pepinster n’a pu exister vendredi soir lors de son déplacement à la côte.

"On a été rayé de la carte", reconnaît le coach Pascal Horrion. "Nos adversaires devaient aligner quatre ou cinq éléments qui sont en double affiliation avec le club de D1 et nous avions face à nous cinq double-mètres. Dans cette composition-là, Ostende est tout simplement une équipe injouable pour nous. Nous avons été dominés athlétiquement, notamment dans le rebond où nous étions inexistants."

Pepinster avait pourtant pas mal démarré en affichant 9-10 après sept minutes de jeu mais les visiteurs s’écroulaient très vite par la suite tant les pertes de balles se multipliaient, conséquence de la pression défensive adverse.

"On était mené 44-18 au repos et j’avais déjà tenté des défenses man to man et zone…", détaille Pascal Horrion. "Difficile de trouver les mots à la pause, c’était difficile pour le coach comme pour les joueurs."

Les Pepins essayaient pourtant de sauver la face à la reprise notamment en multipliant les switchs défensifs pour tenter d’enrayer la machine locale.

Avec un 43-32 en seconde partie de match, les visiteurs avaient relevé la tête.

"Le point positif, c’est que notre défense à tenu le choc en seconde mi-temps", conclut le T1 pepin. "Les gars ont fait preuve d’orgueil et sont restés solidaires."

Il reste à présent encore un gros morceau à domicile vendredi prochain avec la venue de Flénu – qui vient d’enregistrer son premier revers à Comblain – avant d’entrer dans une partie de calendrier sans doute plus favorable aux Bleus.