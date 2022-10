Buts: Masset (0-1, 14e), Salimou (0-2, 18e), Boulmalf (1-2, 44e), Deraoui (2-2, 47e), Dongo (3-2, 57e), Salimou (3-3, 72e).

"Comme d’habitude quand on évolue chez nous, on n’est pas capable d’être notre propre moteur", regrette le T1 verviétois Gabriel De Luca. "Après la pause, on a trente bonnes minutes mais on oublie de tuer le match."

"Quand tu gagnes 2-0, tu penses avoir fait le plus dur. Alors qu’on faisait preuve d’une grande concentration, on l’a perdue pendant cinq minutes et le match a basculé", analyse son homologue Fabrice Burdziak.

Franchimont 4 – Hautes Fagnes 2

Buts: Zanzen (0-1, 4e), Bielen sur pen (1-1, 34e), Diané sur pen (1-2, 48e), Dufour (2-2, 65e), Theysgens (3-2, 78e), Simonis (4-2, 90e).

"Avant la pause, nous n’étions vraiment pas bien", estime le coach des 600 Olivier Laffineur. "Par contre, à partir du 1-2, les joueurs ont fait preuve de caractère et il n’y a plus eu photo. La victoire est méritée."

"On a fait trente bonnes premières minutes", note le médian fagnard Simon Piette. "On a recommencé la seconde période avec de bonnes intentions puis, à partir du 2-2, l’équipe a perdu en lucidité et en mentalité."

Weywertz 0 – Amblève 1

But: Roderburg (0-1, 14e).

"On a raté notre entame de match et on offre véritablement le but", avance le technicien de Weywertz Benjamin de Vuyst. "En seconde mi-temps, il y avait plus d’application, d’impact et c’était nettement meilleur."

Injoignable ce dimanche, nous n’avons pas pu recueillir les impressions du mentor amelois Robin Demarteau.

La Calamine B 0 – Sart 1

But: Colin (0-1, 54e).

"C’est la frustration totale car nous avons eu la mainmise sur tout le match", lâche l’entraîneur calaminois Mike Hendrick. "On prend un but sur une bête phase arrêtée et à part ça, ils n’ont rien." "Nos 25 premières minutes ont été très difficiles puis nous avons réussi à poser un plus le jeu. En fin de match, La Calamine a poussé et nous avons alors souffert", reconnaît le T1 sartois Rudy Siebenbour.

Recht 1 – Rocherath 0

But: Collignon (1-0, 29e).

"On tient notre match référence de la saison", se félicite le tacticien rechtois Jérôme Stark. "Cette victoire est méritée même s’il faut admettre que Stephane Krings doit prendre la rouge à la 10e minute." "Ça peut bien changer la suite de la rencontre mais on ne peut dire qu’on est battu à cause de l’arbitre. On n’a pas fait un bon match et la victoire de Recht est logique", dixit l’entraîneur de Rocherath Stefan Bongard.

Waimes Faym. 0 – Heusy 0

Carte rouge à Heusy: F. Offerman (30e, 2j).

"Quand on a eu de belles occasions, on a toujours le regret de ne pas prendre les trois points", glisse l’entraîneur waimerais Jean-Claude Sonnet. "Mais à deux minutes du terme, suite à une bourde défensive, mon gardien gagne un face-à-face."

"Je me répète mais pour gagner, il faut marquer. Il nous manque ce tueur devant. À dix contre onze, Waimes à deux grosses occasions mais Quentin Brixhe sort deux beaux arrêts", commente le coach heusytois Jessy Dionisio.

Emmels 4 – Welkenraedt 1

Buts: D. Van Acker (1-0, 64e), Aksur (2-0, 78e), Dohm (2-1, 81e), D. Van Acker (3-1, 82e), Aksu (4-1, 86e).

"Je suis content de ces trois points pour mes joueurs", se réjouit le mentor d’Emmels Ben Lousberg. "C’est la rentrée de Dorian Van Acker qui a fait tourner ce match."

"Il n’y a rien à dire, on ne mérite pas mieux", peste le technicien welkenraedtois Grégory Degotte. "On peut simplement regretter le penalty flagrand non sifflé à la 60e."