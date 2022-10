Buts: R. Leroy (0-1, 7e), Lenearts (0-2, 23e).

"On n’était pas mal dedans dans le début de rencontre, mais ce superbe coup franc nous tue un peu. Sur le second, je pense que le joueur d’Olne est hors-jeu. On mange un peu notre pain noir en ce mois d’octobre", avoue le joueur-entraîneur aubelois David Malta. En face, le mentor olnois Boris Lambert était satisfait. "C’est important de venir gagner ici à Aubel. On réalise une belle première période et puis on a fait bloc."

Warsage 2 – Blegny 1

Buts: Mbazoa (1-0, 57e), Desmit (2-0, 87e), Compère sur pen (2-1, 90+2).

"Je suis satisfait du résultat et de l’état d’esprit. C’est une journée positive avec un six sur six", explique le technicien warsagien Vivien Forthomme.

JS Liégeoise 1 – Rechain 1

Buts: Sylejmani (1-0, 32e), La Mantia (1-1, 63e).

"Nous étions plus forts que la JS aujourd’hui. On est vraiment déçu de ne repartir qu’avec un point", râle le T1 rechaintois Marc Ansion

Herve 1 – Saive 1

Buts: Lemaire (0-1, 17e), Douhard (1-1, 63e).

"Nous ratons beaucoup en première mi-temps. Ils marquent sur leur seule sortie. On égalise, mais on a encore des occasions pour gagner. On méritait de gagner", peste le chef de meute des Frommagers Ben Joly.

Tilff 1 – Espoir Minerois 0

But: Camara sur pen (1-0, 56e).

"C’est très frustrant, car il n’y a jamais penalty. Il ne saurait pas le voir, mais comme les supporters de Tilff crient penalty, il le donne. C’est scandaleux. On a été dominant. Nous tapons la latte", râle le tacticien minerois Gino Piol.

Trooz 3 – Battice 2

Buts: Willems (1-0, 2e), Winandts (1-1, 61e), Willems (2-1, 79e), Bousetta (3-1, 84e), Farssi (3-2, 85e).

"Je suis très déçu aujourd’hui. L’adversaire marque de la main. C’est dur", soupire l’entraîneur batticien Benjamin Marechal.

EN BREF

Raucq à Tilff

C’est officiel: l’ancien coach de l’UCE Liège Jean-Marie Raucq qui remplace Étienne Delangre à Tilff.