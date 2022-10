Le joueur de Rochefort est bel et bien accroché dans le rectangle. Tout le monde l’a vu, sauf… l’arbitre ! Dans le troisième quart d’heure, les visiteurs sortent et l’adversaire est obligé de reculer d’un cran. Les "Bleus" jouent plus haut. À la 40, sur un contre rondement mené, Étienne, de l’extérieur du rectangle, place en pleine lucarne (0-1).

Dès la reprise, les "Jaunes" obtiennent à leur tour un penalty. Remy se charge de le botter et Lentz va rechercher. Sur le contre, les visiteurs montent en bloc et Cornet parachève l’ouvrage en battant Longaretti (0-2). Rochefort va gérer la fin, sans trop puiser dans ses réserves.

À la question de savoir si le penalty manqué n’avait pas été le tournant du match, le président Walther Collubry n’y allait pas par quatre chemins. "Non, il ne faut pas prendre ce raté comme excuse. Nous avons mal joué, c’est tout !"

Son collègue rochefortois, Nicolas Lhoist, était plus heureux. "C’est évident qu’après un début de championnat en demi-teinte, notre équipe est en train de rendre des copies on ne peut plus satisfaisantes."

Raeren-Eynatten 0 – Rochefort 2

Arbitre: M. Pottier.

C artes jaunes: Cornet, Said, Pauletti, Lambert.

Buts: Étienne (0-1, 40e), Cornet (0-2, 53e).

RAEREN-EYNATTEN: Longaretti, Kupper (24e Di Nicola), Bernard, Klauser, Lauffs, Bong, Pousset (65e Lo Presti), Evertz, Bonnechère, Stoffels, Gaillard (62e Bissen).

ROCHEFORT: Lentz, Remy, Said, Boutgayout (9e Ouedraogo), Sbaa, Adu-Bonsu, Cornet, Monmart, Lambert, Étienne, Laloux.