Melen craque et cède les trois points à Beaufays, Alain Bettagno à Vaux où Olivier Ledent rejoint l'UCE

Il s’agit d’une 2e défaite en trois rencontres pour un Santo Ventura, dont la patte commence à se faire ressentir. "Comme j’ai dit à mes joueurs dans le vestiaire après la rencontre, ce style de jeu va payer dans les semaines à venir. Techniquement, tactiquement et physiquement, nous étions meilleurs que nos adversaires. Ils ont simplement été plus réalistes que nous. C’est dommage, car la débauche d’énergie a été très importante et les joueurs repartent bredouilles. Nous avons donné les buts à nos adversaires" analyse le T1 de la RAMM.

Beaufays 3 – Melen 2

Arbitre: M. Mouton

Buts: T. Turco (1-0, 28e), Mottoulle (1-1, 36e), T. Turco (2-1, 57e), Memeti (2-2, 61e), Foguenne (3-2, 84e)

Cartes jaunes: Foguenne, Genaux, Gonera, Leroy

BEAUFAYS: Macors, Bosson, B. Fourny, Daenen, F. Turco, T. Turco (86e Thans), Balthasart (73e S. Fourny) Manirakiza, Colette (54e Genaux), Haleng (61e Foguenne), Zehram

MELEN: Piron, Dumoulin, Gonera, Leroy, Keita (83e Habrand), Henke, Ferretti, Demelenne, Memeti, Mottoulle (60e Edson), Mascolo (51e Lonneux)

À noter: l’ex-coach de Melen Alain Bettagno est le nouvel entraîneur de Vaux-Chaudfontaine (P2), qui vient de perdre son T1 Olivier Ledent, lequel a rejoint l’UCE Liège.