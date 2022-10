Elsaute a rapidement mis le nez à la fenêtre. Sans réellement inquiéter Germain Hagemann cependant même si les tentatives de Corman et surtout de D’Affnay étaient cadrées. Bien en place, le bloc malmédien attendait son heure.

Mieux rentré dans le match en seconde période, Elsaute finissait par trouver l’ouverture. Le portier malmédien manquait sa sortie, fauchant Mike Corman en plein vol. Carte jaune pour Hagemann et penalty, alors que l’avant elsautois mettait quelques minutes à retrouver ses esprits. Via le poteau, Brandon Deville convertissait le coup de réparation. Deux minutes plus tard, les Elsautois pensaient doubler la mise: le corner de Brandon Deville arrivait dans les pieds de Kevin Fassin, qui faisait trembler les filets malmédiens. Mais la joie des Verts était de très courte durée suite à une faute de main reprochée à Thierry D’Affnay sur la phase.

"Pour moi, le but est valable, disait le capitaine elsautois incriminé. La balle vient sur moi, je la dévie, mais avec le bras collé le long du corps. Ce sont les aléas du football. Et à ce moment-là, c’était toujours 1-0. On avait encore tout en mains pour l’emporter."

La joie malmédienne après le but des Dragons. ©Eda Éric Muller

Ce but annulé à la 65 minute de jeu a en tout cas eu le don de donner un second souffle à la partie. Et peut-être bien de booster les Malmédiens. La tête puissante de Cassoth (74) était d’abord déviée sur la latte par Maxime François. Juste après, un coup-franc de Quentin Jacob était repris par Robin Denis, qui trompait Maxime François (1-1, 75). Dans le dernier quart d’heure, Malmedy se montrait plus entreprenant, mais le marquoir ne bougeait plus. Alors, contents avec le partage (le 1er de la saison), les Dragons ?

Selatine Deniz ©Eda Éric Muller

"On en veut toujours plus, même chez un candidat au titre, souriait le coach malmédien Selatine Deniz à l’issue des débats. On a répondu présent dans l’organisation. C’était assez disputé au milieu. En deuxième mi-temps et surtout en fin de match, on a mieux joué par les flancs. Ce but annulé, on s’est dit que c’était peut-être notre chance. Malmedy est plus fort quand il est dos au mur. Je suis fier de mes joueurs car ils ont su relever la tête. Ce n’est jamais facile ici, on peut quand même être content du nul."

En face, Boris Dome se montrait agacé.

Boris Dome, un coach déçu. ©Eda Éric Muller

"Pendant 70 minutes, je retiens qu’on a proposé beaucoup de belles choses. mais je nous en veux pour les 20 dernières minutes, râlait le T1 elsautois. Je me réjouis de revoir le but annulé, même si on menait à ce moment-là. Globalement, on n’a pas été assez efficaces dans les deux rectangles. À ce rythme-là, pas sûr qu’on sera dans le Top 5. On ne parvient pas à enchaîner des séries."

Vidéo: Thierry D'Affnay (Elsaute) revient sur le partage contre Malmedy

Adrien Crosset (Elsaute): « Correct, pas exceptionnel »

Plus motivé que jamais, Adrien Crosset n’a pas pu trouver l’ouverture face à ses anciennes couleurs, qui ne lui ont logiquement pas offert le moindre cadeau. Il était cependant plutôt satisfait de son retour au Stade Léon… Crosset qu’il aura pu quitter avec un bon point dans le sac.

Adrien Crosset (ici en blanc). ©Eda Éric Muller

"Personnellement, je pense avoir livré un match plutôt correct mais pas exceptionnel, car je n’ai pas été décisif, exposait le n°22 malmédien au moment de débriefer la rencontre. J’ai quand même touché pas mal de ballons, que j’ai réussi à garder devant. On a su revenir au score en étant mené 1-0 ici. Si leur 2e but n’avait pas été annulé, ça aurait été compliqué de revenir. Je pense donc qu’on peut se satisfaire du nul. Nous voilà à 1 sur 6 après ce match et la défaite de la semaine dernière contre Geer. Il faudra absolument gagner la semaine prochaine face à Sprimont B."

Aux entraînements de mardi et de jeudi et encore avant le match, le buteur malmédien a tout fait pour motiver ses équipiers. "Pour moi c’était un match spécial, retourner dans mon club de cœur… J’avais vraiment envie de prendre les trois points, il fallait que les gars soient chauds. Mais pour le match contre Sprimont, je les motiverai tout autant."

De la joie et puis… de la déception pour Elsaute. ©Eda Éric Muller

Le match: Elsaute 1 – Malmedy 1

Arbitre: M. Dahmann (All.)

Cartes jaunes: G. Deville, Dome (T1) ; Q. Jacob, Le Bohec, Hagemann, Crosset.

Buts: B. Deville (1-0 sur pen, 63e), Denis (1-1, 75e).

ELSAUTE: François, D’Affnay, Dirix, Williot, Fassin, Campo (80e Maréchal), N. Tossings (64e Dohogne), Ameur (73e Roggemans), B. Deville, G. Deville, Corman (62e Piette).

MALMUNDARIA: Hagemann, Simon, Cassoth, R. Jacob, Denis, Le Bohec, Custinne, Krings (19e Q. Jacob), Bucak (89e Kivrak), Vicqueray (80e Geelen), Crosset.