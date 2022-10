Si l’intéressé ne masquait pas sa surprise ( relire ici), le président sortait du silence le lendemain et justifiait son choix ( relire ici).

Ce dimanche, on apprend que le club du lac a choisi son nouveau mentor.

Ludek Mach, sans club depuis la fin de son aventure à La Calamine B, en novembre 2021, est le nouvel entraîneur de Butgenbach.

"J’ai discuté avec le club samedi soir et dimanche matin avant d’accepter le challenge, explique le nouveau coach des Jaune et Noir. Après toutes ces années années comme joueur puis comme entraîneur à La Calamine, je m’étais mis en vacances par rapport au football. Cela m’a fait du bien et m’a permis de reprendre des forces. Butgenbach veut construire pour l’avenir avec les jeunes du club, cela me plaît car j’ai déjà fait cela à La Calamine."

Ludek Mach dirigera l’équipe pour la première fois lors de l’entraînement de ce mardi soir. Il ne découvrira pas l’équipe puisqu’il l’a vue évoluer à deux reprises cette saison.

