Arbitre: M. De Beuckelaer.

Carte rouge: Prudhomme (90e+5).

Cartes jaunes: Nyssen, Lambot, Keita, Massart, Cavelier, Krasniqi, Da Silva, Devalckeneer, Zaânan, Mouhli.

But: Avila (1-0, 25e).

ANTWERP B: Devalckeneer, Krasniqi, Avila, Van den Bosch, Corbanie, Vermeeren, Keita (59e Zaânan), Shala (80e Da Silva), Murataj (46e Vilsaint), Degallaix, Aziz (74e Vanhees).

RFC LIÈGE: Debaty, Massart (76e Loemba), Van den Ackerveken, Lambot, Nyssen, Merlen (85e Mouhli), Reuten (46e Prudhomme), Bruggeman, Mouchamps (46e Cavelier), Mputu (85e Panepinto), Perbet.

Dans un système de jeu inchangé, Liège aurait dû ouvrir le score mais Bruggeman et Mputu laissaient filer l’opportunité. On a rapidement senti que l’Antwerp disposait des moyens pour compliquer la vie d’une équipe liégeoise en manque d’autorité dans le jeu. C’était chose faite sur coup-franc à la 25e. "On a perdu ce match en première mi-temps", résumait Benjamin Lambot.

Visé 2 – Winkel 0

Buts : 75e Mboyo (1-0), 83e Cascio (2-0).

C’était la grande première pour Pelé Mboyo en tant que titulaire chez les Mosans. C’est d’ailleurs l’ancien joueur de D1A qui, après s’être créé plusieurs occasions, a placé Visé aux commandes en seconde période. "Il fait du bien au niveau de la conservation du ballon également. Maintenant, nous devons encore progresser pour tenter de mieux le trouver", analysait le coach, Bernard Smeets. "Nous avons plusieurs choix en attaque et chacun aura sa chance à un moment donné. Il faut continuer à travailler."