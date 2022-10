Évolution du score: 10e: 27-16, 20e : 54-36 (27-20), 30e : 74-47 (20-11), 40e : 92-75 (18-28).

BC VERVIERS: Wilkin M. 8, Lodomez 0, Akinbodu 9, Pirard 0, Roosen 10, Léonard 10, Wilkin G. 10, Pitz 2, Mahiat 0, Buscicchio 15, Lerho 4, Delsemme 7.

C’est la douche froide côté verviétois après un cinquième revers concédé à Saint-Louis synonyme de dernière place de la division. "Le jour et la nuit avec notre dernière prestation à domicile face à Cointe, c’est l’incompréhension !", reconnaît Quentin Désert, le coach du BC Verviers. Les visiteurs n’ont pas été au rendez-vous vendredi en encaissant déjà 27 points après dix minutes de jeu. Et sur le plan offensif, c’était tout aussi triste avec moins de 25% de réussite à distance et un nombre incalculable de pertes de balle. Tout contraste avec une jeune équipe liégeoise enthousiaste qui pouvait compter sur l’adresse de Dykmans qui rentrait déjà 14 points (dont 4 triples) dans le premier acte pour un score personnel final de 32 unités. "St-Louis a joué crânement sa chance mais, une fois encore, les consignes défensives sur deux joueurs adverses n’ont pas été respectées", regrette le boss verviétois. "Après, on baisse la tête car on n’est pas dedans non plus sur le plan offensif."

Les Liégeois doublaient déjà leurs hôtes peu avant la pause (19e: 44-22). Et les chiffres continuaient d’accabler les Verviétois au moment de changer de côté avec seulement six fautes provoquées dans les rangs adverses. De quoi engendrer un très long passage au vestiaire, histoire de chercher des solutions pour la seconde mi-temps.

Le BC Verviers redémarrait en tentant de hausser le ton. Mais la réussite restait du côté d’Esneux St-Louis. Face à la maladresse adverse, les Liégeois pouvaient même se contenter de défendre en zone et on n’entrevoyait pas le début d’une solution dans les rangs verviétois (28e: 71-43). Il fallait attendre le dernier acte - et un Buscicchio efficace - pour voir la dynamique enfin s’inverser, bien trop tard évidemment.