De retour des vestiaires, il faut attendre la 70e minute pour voir le second acte enfin débuter. Ce sont les visiteurs Sorbi et Troch qui mettent d’abord Denis à contribution. Trois-Ponts réagit mais ni la tête de Dumez, ni les deux frappes de Prévot, ne trompent la vigilance de Thys. Dans les arrêts de jeu, Troch profite d’une position de hors-jeu pour s’en aller doubler la mise.

"Je suis bien sûr très déçu", lâche le T1 tripontain Grégory Rondeux. "Mais pas de mes joueurs qui ont livré une belle prestation, du moins jusqu’aux vingt derniers mètres. Pour moi, on mérite au minimum le nul. La différence s’est faite sur des petits détails. C’est ça l’apprentissage de la P2C. Pour le moment, les petites choses sont contre nous, comme certaines décisions arbitrales. C’est l’arbitrage des plus grands. On vient de jouer contre le 1er et le 3e et on a proposé de bonnes choses. On est seulement un peu léger devant."

Du côté visiteur, le coach Julien Godard se montrait lucide sur la prestation des siens: "On n’a pas assisté à un grand match de Stavelot. Mais l’important dans un derby, c’est de le gagner. Et puis, nous remportons la tranche et le contrat est rempli. Quant au match, je n’ai pas trop envie d’en parler. Je suis déçu par ce que j’ai vu quelques minutes après le coup de sifflet final. On s’est fait insulter alors qu’on fêtait notre victoire. Je trouve ça dommage, c’est un manque d’éducation de part de certains supporters. Et c’est encore plus dommage quand on voit qu’il n’y a strictement rien eu entre les joueurs. La rencontre était certes engagée mais très correcte. C’est vraiment décevant."

En bref

Fumigènes

Durant le second acte, l’arbitre s’est dirigé à trois reprises vers le délégué tripontain pour lui demander de faire cesser les fumigènes. Il faut dire que deux d’entre eux avaient atterri sur le terrain.

La tranche pour Stavelot

Grâce à cette victoire, les Stavelotains remportent la première tranche. À égalité de points avec Sart, ils ont une meilleure différence de buts.

Trois-Ponts 0 – Stavelot 2

Arbitre: M. Legros

Cartes jaunes: Schmitz, Jacob, Geron ; Fyon, De Smet, Colin, Nemes, Troch

Buts: Fyon (0-1, 23e), Troch (0-2, 95e)

TROIS-PONTS: Denis, An. Dumez, Geron, Habotte, Schmitz, Rondeux (13e Al. Dumez), Bertrand, Jacob (75e Roland), Legrand (83e Albert), Cordonnier, Prevot

STAVELOT: Thys, Jérôme, De Smet, Lukoki, Brissinck, Colin (80e Machu), Giet, Giuliano, Fyon (62e Sorbi), Boucha (77e Nemes), Troch