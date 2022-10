Évolution du score: 10e: 39-15, 20e: 60-33 (21-18), 30e: 79-47 (19-14), 40e: 105-64 (26-17).

RABC ENSIVAL: Walraff 6, Genet 21, Schoonbroodt 4, Beaujean 2, Pitz 15, Horris V. 8, Sanzone 3, Hanus 5.

Ensival ne se faisait guère d’illusions avant de se déplacer à Braine, coleader invaincu de la série. Mais les Bleus ne s’attendaient sans doute pas à pareille déferlante dans une partie qui démarrait par un 39 à 15 (10e). Avec 15 fautes provoquées seulement et peu de solutions à envisager, Ensival n’a pu que limiter la casse par la suite. La rencontre était pliée en 1 h 37 de jeu…

"C’est beaucoup trop fort pour nous", reconnaît sans détour Antoine Massart, le coach d’Ensival privé de Martin Horris (malade) et de Maxime Erkenne (entorse au doigt). "En plus de la différence de niveau entre les deux équipes, on n’est pas entré correctement dans le match. Résultat, on est directement dans les cordes."

Ensival s’est bien relevé dans le second acte (21-18) mais sans danger pour des Brainois toujours dans le contrôle de la partie. "On se reprend dans le second quart-temps mais le trou était déjà bien là. Le point positif, c’est qu’on n’a pas baissé les bras face à une équipe qui nous était pourtant bien supérieure. Sur un plan individuel, il faut signaler dans nos rangs les belles sorties de Tom Pitz et François Genet."