Dison est « passé à côté » et en prend six à Tubize

Ce premier but a visiblement donné un certain engouement aux hommes de Mohamed Bouhmidi puisqu’ils vont enchaîner les goals jusqu’à la mi-temps. À la pause, les Tubiziens se rassurent avec un score de 5-0, avec deux buts de Leite, deux de Giusto et un penalty provoqué par Lkoutbi converti par El Omari. Le buteur de la RUTB aura également droit à son doublé, quinze minutes avant la fin de la rencontre.

Au coup de sifflet final, le T1 tubizien ne peut quasiment rien trouver de négatif par rapport à la prestation de ses joueurs pour cette rencontre presque parfaite. "Si on cherche vraiment, on peut se dire qu’on aurait pu tuer le match plus tôt. Mais il faut vraiment chercher !", s’amuse Mohamed Bouhmidi. Du côté de Dison, c’est la soupe à la grimace. "Il faut surtout féliciter la RUTB, qui a fait un très bon match. Certainement la meilleure équipe qu’on a vue footballistiquement parlant, indique Christophe Kinet, le coach. On était conscient qu’il allait y avoir un pressing offensif mais on n’a pas répondu présent à ce niveau-là. On est passé à côté de notre sujet aujourd’hui. On a perdu 3 points aujourd’hui. Après, si on avait perdu 1-0, ça aurait été la même chose, il faut relativiser par rapport au score et se dire qu’on est quand même toujours en haut du tableau."

Avec 16 points sur 18, Dison était pourtant sur une bonne lancée depuis le début de la saison.

Tubize Braine 6 – Dison 0

Arbitre: M. Malhaise.

Carte jaune: Palm.

Buts: Leite (1-0, 25e), Giusto (2-0, 27e), Leite (3-0, 32e), El Omari sur pen. (4-0, 38e), Giusto (5-0, 43e), El Omari (6-0, 73e).

RUTB: De Bie, Patris, Lkoutbi (Pierret 75e), Leite (Van Onsem 72e), Aarab (Delhaye 63e), Denayer (Garlito 63e), Afallah, Taroli, Tepe, Giusto, El Omari.

DISON: Rico-Garcia, Schillings, Biondolillo (Palm 46e), Castela (Teruel 70e), Binot (Salihi 88e), Legros (Manchigov 70e), Demarteau, Akdim, Mara, Leers, Manfredi.