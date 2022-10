Évolution du score: 10e: 17-21, 20e : 33-33 (16-12), 30e : 50-45 (17-12), 40e : 70-60 (20-15).

DISON-ANDRIMONT: Closset 4, Buscicchio 2, Petit C. 13, Sayeh 5, Toussaint 5, Lodomez 18, Haot 3, Chikhaoui 6, Petit M. 4.

"Match très bien entamé jusqu’à l’un des deux hommes en gris n’en décide autrement", déplore Didier Franceschi, le coach disonais qui apprenait en dernière minute qu’il devrait se passer de Kpako et Porignaux pour se déplacer à St-Louis. "Tout au long de la rencontre, mon double mètre et mes joueurs les plus physiques se sont fait matraquer dans tous les sens sans obtenir de réaction des arbitres. Je comprends la frustration de mes joueurs, ce n’est malheureusement pas la première fois que l’on assiste impuissant à ce genre de comportement."

Mais le T1 reconnaît aussi que ses troupes auraient pu mieux faire… "On n’arrive pas à rester concentré tout un match et je le répète, il n’y pas assez de présence aux entraînements pour travailler en 5 contre 5. Aussi, l’issue du match aurait pu être différente si on n’avait pas réalisé un piètre 5 sur 14 aux lancers francs."

R.U. Bellaire 66 - R. Casino Spa BC 87

Évolution du score: 10e: 17-23, 20e : 39-37 (22-14), 30e : 55-66 (16-29), 40e : 66-87 (11-21).

R CASINO SPA: Pluys 9, Piron 2, Muller 10, Rossinfosse 11, Huby 18, Hendrick 6, Cornet 0, Lamy 23, Mathieu 5, Beauve 3.

"Après une première mi-temps partagée, nous avons enfin trouvé la bonne intensité défensive ce qui nous a permis de retrouver notre collectif offensif avec notamment un Lamy très efficace", résume Michel Pluys, le coach spadois qui ramène une victoire importante de Bellaire, la troisième cette saison. "Il n’est jamais facile de s’imposer sur les terres des Blue Rabbits. On aligne un second succès consécutif qui fait du bien maintenant que l’on retrouve un groupe complet. Ce qui n’était plus arrivé depuis fin juillet !"

Étoile Jupille 84 - RBC Welkenraedt 60

Évolution du score: 10e: 19-16, 20e : 38-30 (19-14), 30e : 63-40 (25-10), 40e : 84-60 (21-20).

RBC WELKENRAEDT: Mond 8, Van Wissen 12, Leemans 6, Fyon 9, Hensen 5, Delhez 0, Delrez 16, Touette 4.

"Bonne entame de match avec de l’intensité mais aussi du déchet des deux côtés", explique Gino Fortuna, le T1 welkenraedtois. "Si on ne jouait que vingt minutes, on pourrait peut-être avoir plus de points au classement. Car on explose malheureusement en cinq minutes à la reprise."

Dès lors mené 63-40 à la demi-heure, Welkenraedt ne pouvait plus revenir dans le coup malgré un dernier acte lors duquel il rivalisait à nouveau avec les Brasseurs.

Welkenraedt recevra Tilff B lors de la prochaine journée pour tenter de décrocher un second succès cette saison.