Adel Charef (10) d’abord, puis Corentin Remacle (15) alertent le portier eupenois Adrien Pelzer. Les visités gardent ensuite la maîtrise du ballon et Eupen n’est dangereux qu’à une seule reprise par Zeno Mennicken qui décoche une frappe que Loïc Beckers capte (43). La seconde période est de la même facture avec des Aubelois qui monopolisent le cuir et s’offre une très belle possibilité par Pauporte qui voit sa belle frappe repoussée par Pelzer (49). Après cela, son remplaçant Momo Diallo et Corentin Remacle voient le cadre se dérober (52e et 56e). "Sans marquer des buts, on ne sait pas gagner une rencontre. Après cela, la moindre erreur se paie cash", explique le chef de meute aubelois Tony Niro. Cette erreur, elle arrivera malheureusement pour les Verts peu après l’heure de jeu. Une toute petite faute inattention de la défense permet au flanc germanophone Alessio Kraft de s’engouffrer dans le rectangle pour décocher un tir croisé qui ne laisse aucune chance à Loïc Beckers (1-0, 63e).

Anthony Niro en pointe

Le coach Niro lance alors toutes ses forces offensives dans la bataille et place même son fils Anthony Niro, alors défenseur, en tant qu’attaquant de pointe. Ce dernier s’offre une belle occasion de la tête, mais non-cadrée (79e). Aubel joue son va-tout, mais le score ne bougera plus. Les joueurs du FC auraient même pu aggraver le score via Cédric Laschet à deux reprises, mais ses deux tentatives passent loin au-dessus des buts. Les Eupenois remportent trois points importants dans la lutte pour le maintien.

"On savait que ce scénario pouvait arriver. Sans crier trop fort, c’est un hold-up. On travaille les situations défensives depuis quelques semaines, mais on manque de percussion offensive. Ce n’est pas seulement la faute des attaquants: car quand mon défenseur arrive dans le rectangle il ne frappe pas", regrette l’entraîneur aubelois Tony Niro.

Dans le camp eupenois, c’est évidemment la joie dans le chef de Patrick Kriescher.

"Il faut reconnaître qu’Aubel était supérieur dans les duels pendant la première période et aurait mérité le point du partage. Nous avons changé de système et cela nous a aidés. Je suis évidemment satisfait de repartir avec les trois points. Mais pour mes nerfs, j’aurais préféré que l’on tue le match en seconde période."

Aubel 0 – FC Eupen 1

Arbitre: M. Leroy.

But: Krafft (0-1, 63e).

AUBEL: Beckers, Willem, Niro, Y. Charef, Remacle, Ernst, Lahaye, A. Charef, Temsamani (60e Colling), Manteca (67e Spits), Pauporte (50e Diallo).

FC EUPEN: Pelzer, Vroomen (83e Neumann), Vanaschen, Schins, Dreesen, Mennicken (46e Weinberg), B. Laschet, C. Laschet, Colle (85e D’Argent), Krafft, Fumagalli (63e Meyer).