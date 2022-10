Avec ce timing qui pose franchement question, difficile de chambouler l’équipe d’Eupen en vue de la venue d’OHL mardi soir, puisque le noyau a dû être déterminé (dans les grandes lignes) à l’avance, compte tenu de ce fameux match de préparation. Pourtant, une petite révolution semble nécessaire et… urgente. Aujourd’hui, l’AS Eupen, c’est l’équipe qui compte le plus de défaites après 12 journées et la moins bonne attaque (avec Courtrai). Défensivement, seul les derniers de Zulte (26 buts encaissés) font pire (25 buts pour Eupen). Et la lanterne rouge a gagné ce week-end et ne pointe qu’à un petit point des Pandas.

"Les miracles sont toujours possibles si on y travaille. On ne doit rien lâcher" confiait Bernd Storck samedi soir après le 5-1 à Bruges. "Ici, chacun doit se demander s’il a tout donné ou pas. C’est pareil pour la préparation du prochain match."

Conscient que ce fut bien trop facile pour Gand (0-4) et le Cercle (5-1), le coach allemand avait pourtant un bon feeling avant le déplacement au Cercle. "Mais finalement, ça n’a pas fonctionné défensivement. Et offensivement non plus. La bonne nouvelle, c’est qu’il y a déjà un match mardi (18 h 30 au Kehrweg, face à OHL) et qu’on peut se focaliser rapidement sur ce prochain match" ponctuait celui qui suscite le débat chez les supporters eupenois, légitiment déçus parce que l’Alliance propose ces derniers temps.