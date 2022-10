Benoît Waucomont (Richelle) : « On voulait gagner pour Benoît Simon »

C’est finalement l’ouverture du score de Ngieme qui a réveillé des visiteurs piqués au vif. Un coup franc transformé grâce à un mur troué et un envoi de Lanckhor dévié par Jeunehomme ont ensuite permis aux hommes de Benoît Waucomont d’empocher la mise. "On a clairement manqué de percussion avant le repos, on se trouvait trop souvent à l’arrêt. Ce qui ne pose pas de problème sur un synthétique, mais bien sur herbe. Il est clair que l’on se devait de donner au moins 10-15 % lors du second acte. Et l’on voulait gagner pour Benoît (Simon) contraint de sortir au repos (coup sur la malléole)."

La bonne réaction mosane ne fait pas les affaires des Carriers qui méritaient le partage. "Jusqu’à notre but d’ouverture, on était bien en place. On avait repris la 2e période dans la continuité de notre première, témoigne Patrick Fabere. On avait su limiter les infiltrations dans l’axe de nos invités. Mais leurs longs ballons nous ont fait mal, notamment sur l’égalisation puisque le coup franc est consécutif à une telle phase."

Une fois le score acquis, les Carriers (qui ont perdu Gashi et Ngieme sur blessure et qui seront privés de Gerstmans et Duchnik suspendus) ont encore essayé d’inverser la tendance. En vain, Richelle, sans pavoiser, peut savourer ce succès acquis au Tultay.

Sprimont 1 – Richelle 2

Arbitre: M. Vanackere.

Cartes jaunes: Gerstmans, Duchnik, Thomas, T. Halleux.

Buts: Ngieme (1-0, 50e), Boulton (1-1, 57e), Lanckhor (1-2, 65e).

SPRIMONT : Peharpre, Gashi (43e Lambrechts), Duchnik (86e Modica), Fall, Camara, Jeunehomme (77e Nelissen), Gerstmans, Cokgezen, Hernandez, Sangare, Ngieme (79e Moukoko).

RICHELLE : Rausin, Leroy, B. Halleux, Simon (46e Velegan), Pezzin, Thomas, Thys, Lanckhor (79e Diallo), Custinne, Boulton (84eRomero-Cervera), Schenk (82e T. Halleux).