Antoine Domken en feu : « Mon premier triplé en équipe première » sourit le buteur de Ster-Francorchamps (+ photos)

Les Sterlains se ruent aux avant-postes lors du premier quart d’heure mais ni Domken, ni Crisigiovanni, ni Dardenne, ni Boreio (qui touchera la transversale) ne parviendront à trouver la faille. Ensuite, ce sont les Liégeois qui mettent le nez à la fenêtre et François Fourneau fait sauter le verrou sur un coup-franc direct (0-1, 25e).

Sept minutes avant le repos, c’est là que le choix du coach local va s’avérer payant, puisqu’Antoine Domken, bien lancé en profondeur par Louis Raskin, va effacer son défenseur et enrouler une frappe pour remettre les compteurs à égalité (1-1).

"Malgré mon grand gabarit, c’est le genre de but qui me ressemble. On pourrait croire que je suis un pivot mais pas du tout, j’aime plutôt utiliser ma vitesse dans la profondeur et faire parler ma technique pour terminer l’action" confie le jeune attaquant sterlain.

Deux minutes après la reprise, il va même donner l’avance à son équipe en convertissant un penalty, obtenu par Pierre Wangermez (2-1). Aboubakar Guilmi va lui répondre douze minutes plus tard, également sur penalty pour une faute de main de Louis Raskin (2-2). Mais ce diable d’Antoine Domken ne va pas en rester là. À un quart d’heure du terme, sur un service de Steve Gilis, il va offrir la victoire aux Rouges d’une tête rageuse, au grand bonheur de tout le camp sterlain. "C’est mon premier triplé en équipe première !" sourit le héros du jour. "Je suis encore jeune et ce n’est que ma seconde saison chez les adultes. L’année dernière j’ai subi une greffe de cartilage à la cheville qui m’a tenu éloigné des terrains durant sept longs mois. Je reviens en forme et le coach m’a donné ma chance. Ça a bien tourné et je vais devoir confirmer pour jouer encore et atteindre mes objectifs: le tour final avec Ster et… la tête du classement des buteurs" prévient Antoine Domken.

Ster-Francorchamps 3 – Ougrée 2

Arbitre: M. Laforge.

Carte rouge: Da Silva (90+3e, 2 c.j.).

Cartes jaunes: Domken, Raskin ; Ekwalla, Tellatin.

Buts: Fourneau (0-1, 25e), Domken (1-1, 38e), Domken sur pen. (2-1, 47e), Guilmi sur pen. (2-2, 59e), Domken (3-2, 73e).

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Hermant, Wangermez, Restiglian, Boreio, Delhez, Raskin, Gilis (74e Calisgan), Dardenne (61e Thelen), Crisigiovanni, Domken (82e Scheffer).

OUGREE: Brissart, Tellatin, Ekwalla, Da Silva, Masselin, Delville, El Ghoulbzouri, Beltrame (84e Ooms), Fourneau (46e Mawiatou), Ettichi, Guilmi.