"Aujourd’hui, la défaite est interdite, je l’ai bien dit à mes joueurs…" martelait l’entraîneur des Pandas avant le coup d’envoi.

Ceux-ci ont-ils vraiment compris le message d’un coach qui avait échafaudé un plan de bataille étonnant pour ce duel face à son ancien club ? Au vu du déroulement d’une rencontre s’apparentant à un terrible fiasco, on peut légitimement en douter. Dominé dans tous les compartiments du jeu, insuffisant sur le plan technique, tactique mais aussi mental, Eupen n’a jamais eu voix au chapitre. À qui la faute ?

Si les choix de Bernd Storck suscitent de nombreuses interrogations depuis plusieurs semaines déjà, le mentor allemand n’aura guère plaidé sa cause lors de ce déplacement cauchemardesque dans la Venise du nord. Débutant la partie avec un dispositif expérimental, il se privait de Prevljak et de Paeshuyse pour laisser Nuhu évoluer seul en pointe d’attaque alors que… Davidson se positionnait en défense centrale. Dans cette configuration, l’Alliance fut rapidement submergée par les vagues brugeoises qui perforaient sans relâche une arrière-garde bien trop perméable. Offensivement, le constat n’était guère plus brillant. Seul un coup de réparation naïvement concédé permettait aux Pandas de conserver un léger souffle d’espoir lors de la rentrée aux vestiaires. Celui-ci fut de courte durée car, malgré les changements opérés durant la pause, ils poursuivirent inexorablement leur descente aux enfers sans montrer le moindre signe de révolte.

Un mardi décisif ?

Le verdict final est sans appel. Alors que la plupart de ses rivaux ont engrangé des points précieux, Eupen a évolué avec un costume de descendant qui laisse planer de sombres doutes pour l’avenir. Même si la direction lui a réitéré sa confiance la semaine passée, Bernd Storck sera-t-il toujours sur le banc ce mardi pour le match face à OHL ? Si tel est le cas, il abattra sans doute sa dernière carte.

CS Bruges 5 – AS Eupen 1

Arbitre: M. Lambrechts.

Cartes jaunes: Jeggo, Paeshuyse, Somers, Ravytch.

Buts: Denkey (1-0, 25e), Somers (2-0, 30e), Ueda (3-0, 40e), Peeters sur pen. (3-1, 44e), Denkey (4-1, 77e ; 5-1, 86e)

BRUGES: Majecki, Daland, Popovic, Marcelin, Deman (80e Velkoski), Somers (73e Van der Bruggen), Vanhoutte (62e François Abou), Da Silva Lopes (73e Ghobo), Hotic, Ueda (73e Ravytch), Denkey.

EUPEN: Moser, Van Genechten (78e Magnée), Lambert, Davidson, Alloh (46e Paeshuyse), Jeggo, Wakaso, Charles-Cook (73e Bitumazala), Peeters, Christie-Davies (46e Prevljak), Nuhu (73e N’Dri).