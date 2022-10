Alex Digregorio (La Calamine): « Il nous manque le déclic pour marquer » (photos)

Après la demi-heure, ce sont les visiteurs qui réagissent via Antoine Toussaint et Mehdi Abib qui tentent leur chance au but, mais Amaury Joiris veille. "Nous avons des possibilités franches de but, mais il nous manque le déclic pour marquer", soupire le coach calaminois Alexandre Digregorio. Les Bleu et Noir reviennent des vestiaires avec de meilleures intentions, et tentent d’inquiéter les Germanophones.

À l’heure de jeu, Medhi Abib lâche une belle frappe bien captée par Joiris. Sur le contre, l’attaquant calaminois William Mauclet butte lui aussi sur le portier adverse. La partie s’emballe un peu dans les dix dernières minutes lorsque le milieu de terrain d’Aywaille Anthony Toussait se faufile dans le rectangle mais, trop gourmand, il oublie de conclure face à Joiris qui s’interpose en deux temps (82e). Fraîchement monté au jeu, l’ancien elsautois Quentin Colson reçoit la possibilité d’enfin ouvrir le score pour Aywaille, mais sa tête ne trouve pas le cadre. "C’est clair que prendre un point sans encaisser sur le terrain de La Calamine, c’est bien. Cependant, je pense que s’il doit y avoir un vainqueur, c’est Aywaille, lance après la rencontre le mentor aqualien Jean-Michel Ummels. On les a attendus en première période. Ils ont eu la possession, mais nous héritons des plus grosses occasions." Dans le chef d’Alexandre Digregorio, le discours est différent. "Nous sommes déçus, car contrairement à ce que dit Jean-Michel (Ummels), s’il doit y avoir un vainqueur, c’est nous."

La Calamine 0 – Aywaille 0

Arbitre: M. Wiggers.

Carte rouge: Toussaint (89e 2 c. j.).

Cartes jaunes: Lufuankenda, Gerrekens, Soto Munoz.

LA CALAMINE: Joiris, Smits, Gerrekens, Hungs, Volont, Aritz, Islamovic, Bennane, Lufuankenda (75e Legenvre), Hubert (63e Bultot), Van Melsen (63e Mauclet).

AYWAILLE: Deusings, Evrard, Lacroix, Soto Munoz, Abib, Framerie (46e Roland), Fondaire, Delcourt (76e Colson), Dallemagne, Toussaint, Alimla.