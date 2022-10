« Un resto si Cossalter ne marque pas » pour encore plus motiver Xavier Stassen (Hombourg)

Avec déjà quatre défaites au compteur en seulement neuf rencontres, Hannut peine pourtant à trouver la bonne formule et souffle actuellement le chaud et le froid. "Je pense que la clé du match se situera surtout là", poursuit le dernier rempart orange et bleu. "Dans quel état d’esprit et avec quelles intentions vont-ils venir ? De notre côté, on va en tout cas tout donner pour prendre quelque chose."

Sur le plan individuel, cette joute sera aussi l’occasion pour Xavier Stassen de se mesurer à un attaquant qu’on ne présente plus: Kevin Cossalter, le serial buteur hannutois et probablement ce qui se fait de plus fort dans la série. "C’est super de pouvoir se confronter à des joueurs de ce niveau. En plus, j’ai une petite motivation supplémentaire puisque mon meilleur ami m’offrira un resto si je n’encaisse pas de but de Cossalter lors des deux confrontations contre Hannut."

Nul doute que si resto il y a dans quelques mois, il aura été bien mérité par le gardien de Hombourg. Car on imagine difficilement un résultat favorable ce dimanche sans une grande prestation de sa part.

Hombourg – Hannut (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Addai.

HOMBOURG: X. Stassen, C. Schonbrodt, A. Schonbrodt, Bayard, T. Schnackers, Heudt, Potoms, D. Meunier, Bartholomé, S. Meunier, Duthoo, Bauwens, Martin, Schwontzen, T. Beckers (joueur).

Absents: Degueldre est suspendu, Hick et Wets sont blessés tandis que Baltus et Dortu reviennent de blessure et iront en P4.