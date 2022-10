Stavelot B - Ster-Francorchamps B, un derby pour la tranche qui sent la poudre en P4G

Elles sont encore trois équipes à pouvoir revendiquer le gain de la première tranche, en P4G. Malmedy B, actuel premier mais qui a joué tous ses matchs et qui n’a donc plus son sort entre les mains. Puis, il y a Ster-Francorchamps B et Stavelot B qui se rencontrent ce dimanche pour un derby qui sent déjà la poudre. "On est obligé de gagner pour encore y croire, analyse le Sterlain Maxime Brant. En cas de victoire, on rejoindrait Malmedy B au classement. Cela va se jouer sur des détails mais la confiance est là. On a déjà battu des équipes du top, comme Bullange et Oudler."