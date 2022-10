On l’aura compris, la rencontre contre Stavelot est attendue avec beaucoup d’impatience du côté des néo-promus. Et pour mettre tout le monde en appétit, le club a décidé d’organiser un dîner juste avant la partie. "C’est l’occasion pour les sympathisants des deux clubs de se retrouver. Ces derniers temps, les relations se sont nettement améliorées", enchaîne le mentor des Bleus. "Ce match, nous l’aborderons sans pression mais avec l’envie de faire du mieux possible. Nous jouons tous les matches à fond et le fait que Stavelot dispute la tranche ne nous intéresse pas."

Avec un average largement favorable à Sart, Stavelot est en position idéale pour remporter cette première tranche. "Celle-ci, il va falloir aller la chercher", prévient le coach Julien Godard. "Ce match s’annonce compliqué pour plusieurs raisons. D’abord, il n’y a aucun match facile en 2C. Ensuite, Trois-Ponts est une équipe solide. Enfin, leur envie sera décuplée car ils jouent contre Stavelot. On a eu une alerte la semaine passée contre Emmels et elle doit nous servir pour aborder au mieux cette rencontre."

Trois-Ponts – Stavelot (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Legros.

Absents à Trois-Ponts: Aucun. Nicolas Duprez s’est réentraîné cette semaine.

Absents à Stavelot: Kalac (suspendu), Mallet (pubalgie).