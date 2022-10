Bruno Herman (Sart B): « Cela devait être ma dernière saison comme joueur »

Le derby entre Jalhay et Sart B est important pour les deux équipes. Les Jalhaytois ont perdu trois de leurs quatre derniers matches et doivent l’emporter pour rester dans le bon wagon. Du côté sartois, on vient de changer d’entraîneur et c’est Bruno Herman qui a repris l’équipe en main. À bientôt 35 ans (il les aura le mois prochain), celui qui est passé par Franchimont, La Reid, Sart et Spa va se concentrer sur sa tâche de coach. "Cela devait être ma dernière saison en tant que joueur et elle se termine plus tôt que prévu, explique le nouveau T1 sartois. J’ai été clair, il serait compliqué de donner et de faire l’entraînement, il ne serait pas correct de m’aligner vis-à-vis de ceux qui bossent les mardis et jeudis. Je jouerai sans doute avec la réserve pour garder le rythme en cas de gros besoin."