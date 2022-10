Vincent Heins (Ster-Francorchamps) : « Ougrée ? Un mauvais souvenir… »

Vincent Heins, le coach de Ster-Francorchamps, se souvient du 16 février 2020. Ses hommes affrontaient Ougrée au stade Maurice Sacré. Et ce jour-là, leur bourreau s’appelait Aboubaker Guilmi, qu’on ne présente plus. Le sérial buteur avait empilé 4 buts alors que les Liégeois luttaient pour leur survie en P1… qu’ils n’obtiendront finalement pas. "Je me souviens bien de cette rencontre car c’est assez rare qu’un seul joueur inscrive un quadruplé. On se méfiait déjà de Guilmi à cette époque-là et il fait toujours partie de la puissance offensive liégeoise", raconte-t-il.