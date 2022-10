Même si ce dernier n’a pas joué pour Kelmis, il connaît très bien son coach, Alexandre Digregorio. "On est en effet presque voisins puisqu’on habite à même pas 300 m l’un de l’autre", précise René Ernst. Le début de saison des Aqualiens n’est pas aussi bon qu’espérer par le duo JMU-Ernst, avec neuf points sur vingt-et-un. "Honnêtement, il nous en manque entre deux et quatre, disons trois, pour être logique par rapport à nos prestations. Sinon, tout se passe pour le mieux. Nous avons d’excellentes conditions de travail et une équipe très compétitive", explique René Ernst.

Avec un point de plus, les Calaminois ont réalisé un début prometteur dans une D3 qu’ils découvrent encore. "Ce qu’Alex (Digregorio) a réalisé avec La Calamine ne m’étonne pas. Il a amené beaucoup de sérénité et de professionnalisme. Il possède une belle équipe, assez complète. Son groupe est composé de la jeunesse, de la vitesse et de l’expérience. Alex connaît la nationale mieux que quiconque. Il est la personne qu’il faut à la tête des Germanophones. Ils ont été champions la saison dernière en menant le classement de bout en bout. Ils ont connu un creux, mais Alex a réussi à garder la sérénité qu’il faut pour passer celui-ci. Pour cette première saison en nationale, il a encore transféré juste. Le match de samedi s’annonce compliqué sur le grand terrain calaminois. Cependant, on jouera notre chance à fond. Nous avons une équipe très compétitive également. J’espère que ce sera un bon match et de toute façon, nous boirons un bon verre avec Alex", conclut-il.

La Calamine – Aywaille (Samedi, 19h30)

Arbitre: M.Wiggers.

LA CALAMINE: Joiris, Aritz, Benanne, Bultot, Gerrekens, Hubert, Hungs, Islamovic, Lazzari, Legenvre, Lufuankenda, Mauclet, Smits, Van Melsen, Volont.

Absents: Cviko, Krhlanko, Remacle sont blessés. Cornet est suspendu. Hamoir, Roex, Seewald sont en Erasmus. Meesen et Kamalandua iront en P2, Yildiz est retenu au travail.