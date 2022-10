Patrick Kriescher avant Aubel - FC Eupen: « Michel Remacle a le cœur au bon endroit »

Outre l’aspect sportif très important pour les deux cercles (Aubel, 12e avec 8 points et Eupen, 10e avec 11 points), la venue du FC Eupen à Aubel est l’occasion pour le président aubelois Michel Remacle de retrouver un club qu’il a entraîné lors de la saison 2019-2020. "Pour tout vous dire, j’avais limité le repas d’avant-match à 50 personnes et j’en suis finalement à 55 avec des gens que l’on n’a pas l’habitude de voir au foot. J’ai remarqué des Eupenois aussi dans la liste. Il faut dire que je ne garde que d’excellents souvenirs de mon court passage dans ce club. Je me souviens d’un comité exceptionnel et d’un staff qui m’avait soutenu même dans les moments plus difficiles. Je suis parti, car le club voulait un recrutement plus régional, et je n’avais pas un réseau dans ce coin de la province", se souvient Michel Remacle. À l’époque, son T2 à Eupen n’était autre que l’actuel mentor des Eupenois, Patrick Kriescher. "C’était un T2 en or. Il a d’ailleurs repris l’équipe après mon départ, et je ne suis absolument pas surpris de les voir en P1 cette saison. Il y avait à l’époque de bons joueurs. Je suis curieux de voir évoluer en P1 quelqu’un comme Benoît Colle, que je suis allé chercher à Baelen sur les conseils de Vivien Forthomme qui était le coach de Baelen", avoue l’ancien coach eupenois.