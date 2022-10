Olivier Castela (Dison) : « Revendiquer rapidement une place de titulaire »

Le médian défensif a repris le football cette saison, après un an d’arrêt. "Quand j’ai pris la décision d’arrêter, le manque de compétition s’est vite fait ressentir. J’avais envie de pratiquer mon sport, de voir des gens et de retrouver l’ambiance d’une équipe, sur le terrain et dans les vestiaires." Celui qui est kiné dans la vie de tous les jours, dresse également le bilan du début de saison de son équipe et analyse ses prestations individuelles. "Collectivement, le bilan comptable de Dison est très positif. On a été bien payé par moments, parfois moins, comme la semaine passée. L’équipe commence à se mettre au niveau exigé par la série. Même si notre fond de jeu n’est pas encore au top, on est en progrès sur les deux derniers matches, surtout en termes de vitesse et de possession de balle. On doit encore gommer nos trop nombreux temps morts. Individuellement, ma courbe de forme suit celle de l’équipe. Je retrouve mon niveau petit à petit, même si j’estime que mon bilan est mitigé. J’aimerais pouvoir apporter plus à l’équipe et bénéficier d’un peu plus de temps de jeu."

Dans les semaines qui viennent, l’objectif d’Olivier est très clair. "Je veux rapidement revendiquer une place de titulaire en tant que médian défensif et gommer cette frustration qui peut apparaître quand on ne joue pas beaucoup."

Tubize – Dison (Samedi, 20h)

Arbitre: M. Malhaise.

DISON: Rico-Garcia, Habran, Biondolillo, Leers, Mara, Manfredi, Castela, Demarteau, Binot, Schillings, Akdim, Legros, Manchigov, Teruel, Ustun, Salihi, Palm.

Absents: Godard (mollet), La Delfa (adducteurs), Elias (fracture du péroné), Merola (genou), Clerbois et Meunier (suspendus).