"Je voulais donner avant tout les explications aux joueurs, explique l’homme fort de Butgenbach. C’était déjà dans l’air depuis quelques semaines, la manière dont évoluait l’équipe n’était pas celle que nous attendions. On doit reconnaître que Steve a toujours été très correct et qu’il était engagé à 100% mais on regrettait qu’il ne donne que très peu de temps jeu aux jeunes joueurs du club. Nous aurions peut-être dû nous séparer à la fin de la saison dernière mais nous avions préparé le noyau actuel avec lui. Désormais, on ne pouvait plus attendre."

C’est Manfred Schröder qui occupera le poste d’entraîneur intérimaire afin de laisser au club le temps de trouver un nouveau coach principal. Il avait déjà effectué l’intérim lors du départ de Guy Pütters. Les candidats sont nombreux, le téléphone du président des Jaune et Noir chauffe depuis ce mercredi après-midi.

"On recommence à zéro et on cherche quelqu’un qui aime travailler avec les jeunes, qui mettra le focus sur les joueurs du club et qui prône un jeu construit depuis l’arrière."S.P.